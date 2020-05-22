ANTALYA Eski vekilden CHP'li belediyeye rüşvet iddiası
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ANTALYA Eski vekilden CHP'li belediyeye rüşvet iddiası

Eski vekilden CHP'li belediyeye rüşvet iddiasıCHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP'li Kumluca Belediyesi'nin 2 milyon lira rüşvet aldığını iddia etti.

22.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:51

Eski vekilden CHP'li belediyeye rüşvet iddiası

CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP'li Kumluca Belediyesi'nin 2 milyon lira rüşvet aldığını iddia etti. Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek paylaşım yapan Sapan, "Şimdi de kalkmış yolsuzlukla ilgili konuşuyor. Hani diyor ya bir Rus atasözü 'Eviniz camdan ise başkalarının evini taşlamayın' diye. Önce evinizin önünü süpürün, sonra kalkın konuşun" dedi.

Antalya eski milletvekili Yıldıray Sapan, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile CHP yönetimindeki Kumluca Belediyesi'nin rüşvet aldığı iddiasında bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu paylaşımında etiketleyen Sapan, Kumluca Belediyesi'nin imar yolsuzluğu karşılığında 2 milyon lira rüşvet aldığını ileri sürdü. Sapan paylaşımında, "Haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin TL rüşvet aldığını konuşuyor. Fakat Kumluca Belediyesi'nin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor! KK'ya (Kemal Kılıçdaroğlu) bir Rus atasözünü hatırlatayım, 'Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın'" dedi.

'ANTALYA BUNU KONUŞUYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu'nu eleştiren Yıldıray Sapan, DHA'ya yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Şimdi de kalkmış yolsuzlukla ilgili konuşuyor. Diline dolamış işte Serik ile ilgili 500 bin liralık iddiayı. Tamam varsa böyle bir şey yargılansın, cezasını çeksin. Antalya kaynıyor. Kumluca'da, 2 milyon gibi bir paranın alındığı iddiası var. İki gündür ben de bunu dile getiriyorum. Henüz kimse çıkmış, tekzip etmiş değil. 'Önce evinizin önünü süpürün' diye söz var. Hani diyor ya bir Rus atasözü 'Eviniz camdan ise başkalarının evini taşlamayın' diye. Önce evinizin önünü süpürün, sonra kalkın konuşun. Bu konu yaklaşık 20 gündür Antalya'da konuşuluyor."

'ÖNCE BUNU SORGULAMALI'

Kılıçdaroğlu'nun Kumluca'daki rüşvet iddiasıyla ilgili Oğuz Kaan Salıcı'yı görevlendirdiğinin kulislerde konuşulduğunu belirten Yıldıray Sapan, "Bununla ilgili Kumluca İlçe Başkanlığı'nda eski ilçe başkanları ile beraber bir milletvekilinin bu konuda toplantı yaptığı herkes tarafından bilinen bir şey. Hatta şöyle de bir şey var; 'Niçin bu adamı belediye başkanı yaptırdık. Diğer aday adayını niye yapmadık' diye de yakınmalar var. İmarla ilgili olduğu çok açık. Belediyede birtakım maddi sıkıntılar olduğundan dolayı almak zorunda olduğuna dair iddialar da bulunuyor. Şu ya da bu sebeple hiçbir şekilde yasal olmayan para, yöneticiler tarafından alınmamalıdır. Alınıyorsa önce Kılıçdaroğlu bunu sorgulamalıdır."

İddiaların hedefindeki isim Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise konuyla ilgili görüş bildirmek istemedi.

ANTALYA Eski vekilden CHP'li belediyeye rüşvet iddiası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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