Eski sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia eden Gülsüm: Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum

ANTALYA'da eski sevgilisi A.S.'nin kendisini dövüp tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olan Gülsüm Demiray (22), "Öldürülen kadınlardan biri olmak istemiyorum" dedi. Suçlamaları kabul etmeyen A.S. ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kepez ilçesinde annesi ve kardeşiyle yaşayan Gülsüm Demiray, bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı A.S.'nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen A.S., Demiray'ın oturduğu evin kapısını bıçakla çizip tehditlerini sürdürdü. Vücuduna tekme, yüzüne tokat atıldığını söyleyen Gülsüm Demiray, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İlişkilerinin 4'üncü ayında şiddet görmeye başladığını belirten Demiray, "İlk başta her şey çok iyi gidiyordu. Bana karşı çok kibardı. Sonrasında anlaşamamaya başladık. Tartışmalarımızda tokat atıp, tehdit etmeye başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetin boyutu artmaya başladı. Yüzüme tekme, yumruk atıyordu. Yüzümde şişkinlikler oldu. Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu" dedi.

Kavgaların sudan sebeplerden çıktığını belirten Demiray, "'Saçını neden kestin, yaptığın yemek neden kötü' gibi nedenlerden kavga çıkarıyordu. Ailemle olan hayatımı gidip eski sevgilisine anlatmış. Bunun için de kavga ettik. Arkadaşlarıma ondan bahsettim diye yine dövdü" dedi.'ÖLDÜRÜLEN KADINLARDAN BİRİ OLMAK İSTEMİYORUM'A.S.'nin, "Eski sevgilisinden dayak yedi benim darbettiğimi söylüyor" sözlerine tepki gösteren Gülsüm Demiray, "Eski fotoğraflar diyor, fotoğrafların çekildiği tarihler belli. Hesaplarımdan da paylaştım. Bizim çıkma tarihimiz ve fotoğrafların çekildiği tarihler belli. Hepsi duruyor, haklı olduğum için korkmuyorum. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık ama 'Bir daha yapma' denilerek mahkeme bitti. Bir süredir ses çıkarmıyordu, rahattım. Ama tekrar tehditlerine başladı. Uzaklaştırma haricinde bir davamız yok" diye konuştu.Öldürülen kadınlardan biri olmak istemediğini belirten Demiray, "Kendimi çok garip hissediyorum sadece. Bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten kötü" dedi.

A.S. ise Demiray'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirterek, "Açıklamaların gerçekle bir alakası yok. Açıklamayı kendimiz sosyal sitelerde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI