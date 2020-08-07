ANTALYA Erkek çocuğu taciz eden şüpheli adliyede
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ANTALYA Erkek çocuğu taciz eden şüpheli adliyede

ANTALYA'da bir iş yerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edilen E.K. (55), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

07.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:27

ANTALYA'da bir iş yerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edilen E.K. (55), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. E.K'nin, suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphe üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, E.K.'nin, H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiğini gördü. O sırada iş yerine gelen E.K., çalışanlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki gösterip, darbetmesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü.

Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ifadesi alınan E.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği belirtilen E.K'nin, darbedilmesi sonucu üzerindeki gömleğin yırtıldığı görüldü.

ANTALYA Erkek çocuğu taciz eden şüpheli adliyede

Kaynak: DHA

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