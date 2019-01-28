Antalya - Erdoğan Antalya'daki Afet İçin Gereği Neyse Yerine Getireceğiz

Erdoğan Antalya'daki afet için gereği neyse yerine getireceğiz (ek)

ERDOĞAN EĞER YANLIŞ YAPARLARSA YİNE ORADAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık. Kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta indik mi, El-Bab'da indik mi. Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 27 projenin toplu açılış törenine katıldı. Konyaaltı Sahili'ndeki Boğaçayı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın belediye hizmetleri konusunda dönemlere göre farklı standart yaşadığını söyledi. Bir dönem Antalya'da belediyecilik anlamında kara bulutlar çöktüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes Türel'in bu kara bulutları dağıtmak için mücadele verdiğini kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediye'nin 841 milyon lira maliyetli 27 projesinin açılışını yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya belediyecilikte çağ atlatmanın Ak Parti'ye nasip olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ 3.5 KAT BÜYÜTTÜK'

Antalya'nın son birkaç gündür maruz kaldığı afetlerde alt yapı yatırımlarının önemini gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırtınaya karşı erken uyarı sisteminden, dalgalara karşı binaları, arabaları koruyacak önlemlere kadar yeni tedbirler alacaklarını söyledi. Türkiye'de yıllarca ülkenin ve milletin kaynaklarının, vatandaşa hizmet yerine bir avuç seçkine peşkeş çeken zihniyetin elinde eziyet gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıllar boyunca Türkiye'nin yoksulluğuna, geri kalmışlığına, sıkıntılarına bahane olarak hep imkanların yetersizliği gösterildi. Ne zaman biz ülke yönetimini devraldık o zaman gördük ki mesele imkansızlık değil zihniyet. Kafa yapısı bozuk. Türkiye aynı Türkiye olduğu halde yer altından petrol fışkırmadığı, gökyüzünden para yağmadığı halde biz bir anda şahlanışa geçtik. Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. Son 16 yılda bu adımları atarken zihniyet değişti bu günlere geldik dedi.

Göreve geldiklerinde Türkiye'nin savunma sanayiinde ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yerli olarak yüzde 65'ini karşılayabildiğini vurguladı. Türkiye'nin insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, zırhlı taşıyıcı yapabildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hele şimdi bir de insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz, birkaç ay içerisinde bitecek ve o dünyada örnek teşkil edecek ifadelerini kullandı.

Devletin, milletin önünü açtıkça insanların başarılara imza attığına belirten Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu

'TRENİMİZİ RAYINDAN ÇIKARTMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR, AMA BAŞARAMADILAR'

Türkiye'nin orta üst gelişmişlik grubundaki sınıflardan, gelişmiş ülkeler sınıfına geçebilmesi bu şekilde mümkündür. G20'de varız. Antalya'da G20 yaptık, dünyaya örnek teşkil ettik. Biz bir üst sınıfa atlamaya çalıştıkça bazıları bizi bir alt gruba göndermek için var güçleriyle çalıştı. Son 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bu gözle okunursa çok iyi anlarız. Türkiye 2003-2013 arasında büyüme hızıyla devam etseydi bugün hedeflerimize çok yaklaşmış olacaktık. Önümüze çıkartılan onca engel, uğradığımız onca saldırı sadece hızımızı kesti. Demokrasi ve kalkınma yolunda son hızla gittiğimiz dönemde trenimizi rayından çıkarmak için çok uğraştılar ama başaramadılar.

'ONLAR KAÇAÇAK BİZ KOVALAYACAĞIZ'

Askeri alt yapıyı güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaştanı Erdoğan, Terörle mücadelede 'İnlerine gireceğiz' demiştim. İşte Cudi'de inlerine girdik, Gabar'da inlerine girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ülkemize girmeden yerinde onları bitireceğiz. Boşa çıkardığımız her saldırı hem gücümüze güç katıyor hem mücadele azmimizi biliyor. Bugün hedeflerimize ulaşmak için dün olduğundan daha kararlıyız. dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI'NDA SUİSTİMALLER GÖRMEYECEKSİNİZ'

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biz sizi mahcup etmeyiz. Cumhur İttifakı'nda suistimaller görmeyeceksiniz ama diğerlerinin hayatı suistimal. Son 16 yıldaki başarımızın en önemli sebeplerinden biri istikrar ve güvendir. Bu konudaki kararlılığımızdır. Cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman istikrar güven hakim olduysa ekonomimiz, demokrasimiz kazanmıştır. Ne zaman kaos çıktıysa hep beraber kaybetmişizdir dedi.

Milletin artık hatırlamak bile istemediği eski günlerdeki kavga, karmaşa, belirsizlik iklimine tahammülü olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık. Kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta indik mi, El-Bab'da indik mi. Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız diye konuştu.

Törende bir partili kadının Reis heyecandan kalbim duracak gibi oluyor sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aman durmasın o kalp bize lazım karşılığını verdi.

TÜREL YATIRIMLAR HAYAT KURTARDI

Antalya Büyükşehir Başkanı Menderes Türel ise Boğaçayı projesinin ilk etabının açılışını yapmanın mutluluğunu buruk bir kalple yaşadıklarını dile getirdi. Antalya'da büyük bir afet yaşandığını, Kemer ve Kumluca'da iki evladı kaybedip, yaralananlardan, evi, serası zarar gören hemşehrilerden bahseden Türel, Devletimiz, belediyemiz zarar görenlere yardım için gerekli her çalışmayı yapmaktadır. Allah başka felaket göstermesin. Bu acılara ve zararlara rağmen, iki tesellimi sizlerle paylaşmak isterim. Antalya son yüzyılda gördüğü en büyük yağışlardan, afetlerden birini yaşadı. Eğer bu afeti 15 yıl önce yaşasaydık, Antalya merkezinde çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Daha ciddi sel ve su baskınları yaşayabilirdik. Bizim yağmur suyu kanallarımız, altyapı yatırımlarımız sayesinde daha büyük acılar yaşamadık. Yani yaptığımız yatırımlar hayat kurtardı dedi.

'ÇAMUR SİYASETİNİN ÇAMURUNU BİZ TEMİZLEDİK'

Boğaçayı projesinin afetten alnının akıyla çıktığını anlatan Türel, yatırım sayesinde Boğaçayı'nın taşmadığını, köprünün zarar görmediğini söyledi. 20 sene önce bir yağmurda köprünün yıkıldığını aktaran Türel, projeyle köprüden 2900 metreküp su geçişi yaşanacağını belirtti. Boğaçayı'nda taşkın riskini önlediklerini anlatan Türel, Hem taşkını önledik hem de böyle bir güzellik kazandırdık. Burası bir çamur deryasıydı, terk edilmiş mezbelelik haldeydi. Çevresini temizlemekten bile acizlerdi. Buradan 7 futbol sahası kadar çamur çıkardık. Çamur siyasetinin çamurunu biz temizledik ve Konyaaltı ilçemize inci gibi bir proje kazandırdık. Taşkını önledik, çamuru temizledik, üzerine de 50 bin metrekare yeşil alan yaptık. 1400 metre yürüme alanı, 600 metre bisiklet yolu, 2 adet çocuk oyun alanı, 2 adet spor alanı, 1 basket sahası yaptık. Amatör balıkçılar için iki alan balık avlama yeri oldu. 2 bin 300 ağaç diktik. Alt setlere suya dayanıklı çalı bitkileri ektik, böylece bu afette bu bitkiler zarar görmedi. Aydınlatmasıyla, ağaçlarıyla, çiçekleriyle muhteşem bir alan oldu. Konyaaltı'na ve Antalya'ya hayırlı olsun. Konyaaltı'nın çocuklarına, ailelerine, gençlerine hayırlı olsun diye konuştu.

'AKLI BU PROJEYE YETMEYENLER ŞİMDİ BÜYÜKŞEHİR'İ YÖNETECEĞİZ DİYORLAR'

Hükümet ve belediye işbirliğiyle Konyaaltı'na mücevher kazandırdıklarını belirten Türel, şöyle konuştu

Konyaaltı bu projelerle çağ atladı. Gerçek bir sayfiye yeri oldu. Konyaaltı halkı bir sahil projemize ve buraya bakacak, bir de gidip Konyaaltı kent meydanına bakacak, farkı görecek. Halep oradaysa arşın burada. Ben 2004'te Büyükşehir başkanıyken, iyi niyetle Konyaaltı kent meydanını ilçe belediyesine bırakmıştım, ama orası beton yığını oldu, meydan kalmadı, rant projesine dönüştü. Konyaaltı sahil projesine başladığımda rant projesi diyenler bugün sürekli oradalar, ne zaman yürüsem, onları görüyorum, selamlaşıyoruz. Bize bu güzellikleri yaptırmamak için bu sahilde köprüde el ele tutuşup insan zincirleri kurdular. Projemize 'uçuk proje' dediler. Aklı bu projeye yetmeyenler şimdi gelmişler Büyükşehir'i yöneteceğiz diyorlar. Bizim projelerimize hayali yetişmeyenler Antalya'ya ne yapar gerisini varın siz düşünün. Rant projesi arayanlar, bizim projelerimize değil, yolun karşısına baksınlar.

Türel, Boğaçayı projesinde seçimden sonra doğa parkı yapılacağı, Boğaçayı'nın batı kısmında film stüdyoları inşa edileceğini, safari park şeklinde açık hayvanat bahçesiyle, hayvanların doğal ortamda görülebileceği bir güzel proje daha yapılacağını söyledi.

AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ

Törende konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ile açılış kurdelesini kesti.

27 PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI

Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen törende şu projelerin açılışı gerçekleşti

Manavgat Türkbeleni Millet Bahçesi Projesi, Konyaaltı Sahil ve Yaşam Parkı Projesi, Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm, Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi, Gıyaseddin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı Yapım İşi, Ali Çetinkaya Yaylaştırma Projesi, Sedir Orman Atölye Binası Projesi, Döşemealtı Akkoç Sosyal Etkinlik Alanı Projesi, Boğaçay Peyzaj ve Taşkın Önleme Projesi, Palyatif Bakım Merkezi Projesi, Demre Mezbaha Projesi, Elmalı Membran Üniteli 400 metreküp, Korkuteli Atıksu Tesisi Çıkış Suyu Filtrasyon-UV Dezenfeksiyon Ünitesi Yapım İşi, Gazipaşa Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve İsale Hatları Yapım İşi, Antalya Gazipaşa-Karasu Grubu İçmesuyu Projesi Yapım İşi (Yeniköy, Kızılgüney, Karalar, Ilıca), Gündoğmuş Aksu Kaynağı Grup İçmesuyu Hatları Yapım İşi (Bedan, Çamlıalan, Yeniköy, Karaköy, Akyar), Korkuteli İlçesi Kanalizasyon Şebeke Yapım İşi (2. ve 3. Etap), Elmalı-Akçay Kanalizasyon ve İçmesuyu Yapım İşi, Akseki-Bademli Kanalizasyon Hattı Yapım İşi, Akseki-Güçlüköy Kanalizasyon Hattı Yapım İşi, Serik Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (2. Etap), Aksu Macun Deresi Islah Projesi (2. Etap), Merkez Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (3. Etap), Elmalı Yağmursuyu Hattı (1. ve 2. Etaplar) Yapım İşi, Demre Yağmursuyu Hattı Yapım İşi, Elmalı Depolama Tesisleri Yerleşkesi Yapım İşi, Serik Eminceler Depolama Tesisleri Yerleşkesi Yapım İşi, Kaş Kemer Sinekçibeli Mahallesi Sulama Tesisi Projesi.

Kaynak: DHA