Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı (36) 40 dakika boyunca döverek, başına demir sandalye, klavye ve cam şişeyle vurup, vücuduna kaynar su döken Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, bugün yeniden ifadeye çağrıldı.

ANTALYA'da, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı (36) 40 dakika boyunca döverek, başına demir sandalye, klavye ve cam şişeyle vurup, vücuduna kaynar su döken Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, bugün yeniden ifadeye çağrıldı. 2 kardeş, 'kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 

Kepez ilçesinde 5 yıldır evli olan Emine ve Ahmet Asrav çifti arasında geçen haftalarda tartışma çıtı. Emine Asrav'ın ailesi, tartışmayı öğrenince çiftin boşanmasını istedi. Asrav çifti ise boşanmak istemediklerini söyledi. Geçen hafta Emine Asrav'ı arayan ağabeyleri, "Son kararın nedir?" diye sordu. Emine Asrav boşanmak istemediğini söyleyince ağabeyler Mehmet U. ve Ahmet U., Ahmet Asrav'ın iş yerine gitti. İş yerine girer girmez Asrav'a saldıran kardeşler, tezgahın üzerinden atlayıp, yumruk atmaya başladı. Ardından demir sandalyeyi alan 2 kişi, Asrav'a vurmaya başladı. Arbede sırasında cam kolonya şişesini alan Mehmet U. ve Ahmet U., Asrav'ın başına vurarak yaraladı. Ardından iş yerindeki bilgisayarın klavyesiyle vurmaya başlayan saldırganlar, iddiaya göre son olarak Asrav'ın boynundan sırtına kaynar su döktü.

ANNE VE BABASI DA YARALANDIİhbar üzerine iş yerine gelen polis, olaya müdahale etti. Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, saldırıdan haberdar olup iş yerine gelen Asrav'ın anne ve babasının motosikletine de tekme attı. Anne ve baba Asrav motosikletten düşerek hafif yaralandı. Yaralanan Ahmet Asrav ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mehmet ve Ahmet U., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Olayın gündeme gelmesinin ardından serbest bırakılan Mehmet U. ve Ahmet U., bugün yeniden polis merkezine giderek ifade verdi. 2 kardeş, ifadelerinin ardından 'kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 'SADECE ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Adaletin yerini bulmasını istediğini söyleyen Ahmet Asrav ise "Sosyal medyada, dükkanda benimle konuşmaya geldiklerini, benim de dükkana girerken onlara küfür ettiğimi yazmışlar. Zaten kamera kayıtları ortada. Ben bir şey dahi demeden gelip saldırıyorlar. Bütün mevzu emniyete şikayet etmem aslında. Bu benim yasal hakkım. 1 hafta önce de büyük kayınbiraderim tarafından evimizde darbedildim. Ondan da darp raporum var ve o gün de karakola gidip şikayetçi oldum. Arayıp beni tehdit ettiler, dükkanımı bastılar, karakola gittiğimde polislerin önünde küfürler ettiler. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.


Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Türker Ertürk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 18:03:28. #1.15#
title