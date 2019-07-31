ANTALYA ENGELLİ RAMPASI OTOBÜSÜN KAPISINA SIKIŞINCA TARTIŞMA ÇIKTI

ANTALYA'da iki kadın, tekerlekli sandalyedeki çocuklarıyla toplu ulaşım otobüsünden inmeye çalışırken otobüsün rampası kapıya sıkıştı. Otobüs şoförü ile kadınlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Antalya'da oturan Nergül Kızıl ve Dilek Günel, kas hastası iki çocuğuyla Muratpaşa Belediyesi'nden evlerine dönmek için Cumali Keskin'in kullandığı 07 AU 0418 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Evlerinin önündeki durağa geldiğinde Dilek Günel, inmek için otobüsteki ikaz düğmesine bastı. Diğer yolcular indikten sonra Günel ve Kızıl, engellilerin inmesi için otobüsteki engelli rampasını açtı. Ancak ailelerin iddiasına göre otobüs şoförü, rampa açıldıktan sonra hareket etti. Günel ve Kızıl'ın bağırmasıyla şoför durarak araçtan indi. Tekerlekli sandalyedeki çocukların aileleriyle şoför Cumali Keskin arasında tartışma yaşandı.

Dilek Günel, 'Şoför bize niye yaptınız diye bağırdı. Biz de kendisinin dikkatli olması gerektiğini söyledik. Şoför ve dışarıdan gelen bir kişi kapıyı kapatmayı başardı. Ancak şoför bize kızmaya devam edince, biz de 'Dövseydiniz' bari dedik. O da 'Gerekirse döverim' dedi. Diğer yolcuların araya girmesiyle şoför otobüse binerek ayrıldı. Orada çocuğum da sıkışabilirdi dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ZARAR GÖREN BENİM

Otobüs şoförü Cumali Keskin de kadınların kendisine haber vermeden araçtan inmek istediğini söyledi. Haber vermiş olsalardı kendilerine rampa için yardımcı olabileceğini anlatan Keskin, 'Yolcuları indirdikten sonra hareket etmeye başladığım an rampayı indirdiler. Kapıyı, dışarıdan gelen başka bir şoför arkadaşımın yardımıyla zor kapattım. Hatta elimden yaralandım. Bana hakaret ettiler, bağırdılar. Ben de fazla uzatırsanız gerekirse sizi döverim dedim. Zarar gören benim diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan DEMİRBAŞANTALYA, (DHA)



Kaynak: DHA