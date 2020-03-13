ANTALYA Engelli çalışan yöneticisini şikayetçi etti, işinden oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Engelli çalışan yöneticisini şikayetçi etti, işinden oldu - Haber
Kadir Can, Antalya, Güncel

ANTALYA Engelli çalışan yöneticisini şikayetçi etti, işinden oldu

Engelli çalışan yöneticisini şikayetçi etti, işinden olduANTALYA Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan yüzde 64 engelli Kadir Can Avcı (26), yöneticisini kendisine hakaret edip, vurduğu iddiasıyla belediye yetkililerine şikayet ettikten sonra...

13.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:15
ANTALYA Engelli çalışan yöneticisini şikayetçi etti, işinden oldu

Engelli çalışan yöneticisini şikayetçi etti, işinden oldu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan yüzde 64 engelli Kadir Can Avcı (26), yöneticisini kendisine hakaret edip, vurduğu iddiasıyla belediye yetkililerine şikayet ettikten sonra işten çıkartıldı. 4 gün önce iş akti feshedilen Avcı'ya, Hizmet İş Sendikası Antalya Şubesi sahip çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde, 2015 yılından bu yana engelli kadrosunda çalışan Kadir Can Avcı'nın iddiasına göre, yerel seçimlerin ardından göreve gelen G.K. adlı yönetici, sürekli "Sen engelli değilsin, geri zekalısın, sen aptalsın, seni buradan çıkartmak için elimden geleni yapacağım" diyerek, baskı kurdu.Yaklaşık 10 gün önce de yine iddiaya göre, G.K. önce elektrikli bisikletine vurduğu Avcı'ya tokat attı. Kadir Can Avcı, bu durumu belediyeye yetkililerine şikayet etti.

Avcı yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Sözlü tacizlerine kulak asmamaya çalıştım. 10 gün önce elektrikli bisikletime vurdu. Ben de 'Bu demir parçası ne istiyorsun?' dedim. O da hıncını alamadı, 'Bir de sana vurayım' dedi bana da vurdu. Bu olayın üzerine kendisini şikayet edeceğimi söyledim, bana 'İstersen Muhittin Böcek'e git. Ben CHP'liyim bana hiçbir şey olmaz' diye cevap verdi. Bu kişiyi şikayet edince ve olay kamuoyuna yansıyınca, 4 gün önce iş akdime son verildi.Yaşadıklarımdan dolayı zor günler geçiriyorum. İşe dönmek umurumda değil. Fakat bana çok kötü davrandılar. Neden benimle bu kadar uğraştılar anlamıyorum."

'BU YAPILAN, İNSANLIĞA YÖNELİK BİR SUÇ'

Yüzde 50 mental, yüzde 14 bedensel engelli Kadir Can Avcı'ya, belediye önünde 232 gündür eylemde olan Hizmet İş Sendikası Antalya Şubesi sahip çıktı. Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, olayın takipçileri olacaklarını, işe iade için dava sürecinin başladığını belirtti. Kandil, "Bu yapılan, insanlığa yönelik bir suçtur. Kadir Can Avcı'ya, belediye yönetiminin değişmesiyle mobbing ve baskılar yapılmaya başlanmış. Burada 232 gündür grevdeyiz, 228'inci gün Kadir Can yanımıza geldi ve işten çıkarıldığını söyledi. Bunu araştırdığımızda engelli çalışana mobbing, baskı, hakaret ve şiddet uygulandığını öğrendik. Hemen ardından haber yaptırttığı için işine son verilmiş. Önceki dönemde işe girdiği için mobbing yapılmış. Engeliyle dalga geçmeye kadar baskılar yapılmış" diye konuştu.

'KADİR CAN'A KOMPLO KURULMUŞ'

Olay sonrası suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Kandil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadir Can'a komplo kurulmuş. Yağmurlu bir iş gününde işe gelmediğine yönelik tutanak düzenlenmiş ve savunma istenmiş. Yağmurlu günde işe gelemeyeceğini söyleyerek, çavuşundan izin istemiş. Çavuşu da sözlü olarak izin vermiş. Fakat arkasından bir komplo kurulmuş. Sözlü olarak izni veren çavuş hala orada çalışıyor ama izin alan çalışandan savunması isteniyor. Savunması istendikten sonra da iş akdi işe gelmediğinden dolayı değil, başka nedenlerle feshediliyor. Sendikamızın hukuk müşavirliği tarafından Kadir Can arkadaşımızın işe iade dava süreci başlatıldı. Şu anda dava arabulucuda görüşme aşamasında. Biz Muhittin Böcek başkandan bu yanlış karardan bir an evvel dönmesini bekliyoruz. İnşallah Kadir Can'ın işine iadesi gerçekleştirilir ve başka mobbingler yaşamaz."

ANTALYA Engelli çalışan yöneticisini şikayetçi etti, işinden oldu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA Engelli çalışan yöneticisini şikayetçi etti, işinden oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Haber
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar Haber
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri...
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Hülya Avşar Gülben Ergen Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: ANTALYA Engelli çalışan yöneticisini şikayetçi etti, işinden oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 18:53:00. #1.14#