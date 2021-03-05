Antalya Emniyetinden Bitlis şehitleri için duygulandıran klip
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Antalya Emniyetinden Bitlis şehitleri için duygulandıran klip

05.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:10
Antalya Emniyetinden Bitlis şehitleri için duygulandıran klip

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerin anısına klip hazırladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerin anısına klip hazırladı.

Bitlis şehitleri için emniyetin sosyal medyadan paylaştığı klip, izleyenleri duygulandırdı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" ifadelerine yer verilen paylaşım, yoğun ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat ekipleri ve Medya Halkla İlişkiler Protokol Şube Müdürlüğü personelince çekilen görüntülerle hazırlanan klipte, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk milletine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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