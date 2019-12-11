Antalya Emniyet Müdürü Ulucan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Antalya Emniyet Müdürü Ulucan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:10
Antalya Emniyet Müdürü Ulucan AA'nın

Emniyet Müdürü Ulucan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ulucan, Antalya Bölge Müdürü 'dan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, , yaşam ve kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Ulucan, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde 'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

Ulucan, AA'nın yılın fotoğraflarının birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi. Her fotoğrafın büyük emek ürünü olduğuna dikkati çeken Ulucan, "AA muhabirlerince büyük ustalıkla çekilen fotoğraflar arasında bir tanesini seçmek oldukça zordu. AA, medyamızın dünyaya açılan kapısı. Her çalışmada kendilerine başarılar diliyorum. Özellikle Suriye gibi savaş bölgelerinde çalışan muhabir arkadaşlara kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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