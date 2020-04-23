Antalya Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan'ı kortejle kutladı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslü araçlarla şehir turu attı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslü araçlarla şehir turu attı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü önünde oluşturulan korteje, motosikletli araçlar ile bir polis helikopteri de katıldı.

Türk bayrakları ile süslenen polis araçlarına vatandaşlar da balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Kortejin bir bölümünde kuşlarla helikopterin aynı güzergahta hareket etmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA