Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (5)

KARAASLAN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kepez ilçesi Akdeniz Bulvarı Kepez Seyir Terası mevkiinde park halindeki otomobilinde beylik tabancasıyla yaşamına son veren Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan (47) için Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde saat 15.30'da tören düzenlendi. Törene, Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürlü Mehmet Murat Ulucan, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyet mensupları, askeri erkan, kızları Ezgi ve Asya Karaaslan ile yakınları katıldı.

Ezgi ve kardeşi Asya'nın uzun süre gözyaşı döktüğü törende, Karaaslan'ın özgeçmişi okundu. Karaaslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, okunan duanın ardından tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderilen Karaaslan'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra, 2014 yılında kanser nedeniyle yaşamını yitiren eşi Nuran Karaaslan'ın yanında toprağa verilecek.