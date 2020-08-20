ANTALYA Emine Erdoğan'ın denize saldığı carettalardan ilk sinyaller geldi Emine Erdoğan'ın denize saldığı carettalardan ilk sinyaller geldi (2)CARETTALARIN SİNYAL HARİTASIDeniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) kontrolünde uydu takip cihazıyla izlenen üç carettadan gelen ilk sinyallere göre, Emine Erdoğan'ın ismini verdiği...

Emine Erdoğan'ın denize saldığı carettalardan ilk sinyaller geldi (2) CARETTALARIN SİNYAL HARİTASI Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) kontrolünde uydu takip cihazıyla izlenen üç carettadan gelen ilk sinyallere göre, Emine Erdoğan'ın ismini verdiği Belkıs (kırmızı renk) ile Patara (yeşil renk) isimli kaplumbağa denize salındıkları Patara Plajı'nın doğu tarafına ilerlerken, Likya'nın (mor renk) ise batıda Fethiye açıklarına doğru yöneldiği görüldü. Carettalar, üzerlerindeki çiplerle 365 gün 24 saat izlenebilecek. Kaynak: DHA