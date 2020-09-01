ANTALYA Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu olan Yörük kızı Emine Yüzünüzü kara... Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu olan Yörük kızı Emine: Yüzünüzü kara çıkarmayacağımANTALYA'nın Akseki ilçesinde bahar döneminde yaylaya çıkan ailesine hayvan otlatırken yardım eden Emine Betül Küçükakça (12), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından...

Emine Erdoğan'ın bilgisayar hediyesiyle mutlu olan Yörük kızı Emine: Yüzünüzü kara çıkarmayacağım

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde bahar döneminde yaylaya çıkan ailesine hayvan otlatırken yardım eden Emine Betül Küçükakça (12), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kendisine bilgisayar hediye edileceğini öğrenince mutlu olduğunu söyledi. Doktor olmak isteyen Emine Betül, "Emine Erdoğan Hanımefendi bana bilgisayar sözü verdi. Çok teşekkür ederim. Okuyabildiğim yere kadar okuyacağım. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Çok mutlu oldum" dedi.

Akseki'ye bağlı Bucakkışla Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır oturan ve hayvancılıkla uğraşan Cemal ve Döndü Küçükakça çifti, bahar döneminde Çimi- Ahmetler Yaylası'na çıkıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ailenin 3'ü okul çağındaki 4 çocuğu da kendileriyle birlikte yaylaya çıkarken, baba Cemal Küçükakça'nın hayvan otlatırken en büyük yardımcıları ise çocukları. Ailenin ikinci çocuğu olan Emine Betül Küçükakça da her sabah erken saatte babasıyla birlikte küçükbaş hayvanları otlatmaya götürüyor. KİTABI ELİNDEN DÜŞMÜYOR

Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Emine Betül Küçükakça, koyun otlatırken kitabını ise elinden düşürmüyor. Bulduğu her fırsatta kitap okuyan Emine Betül, bugün başlayan yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla ailesiyle birlikte Bucakkışla'daki evlerine geldi. Hikayesini öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bilgisayar sözü verdiği Emine Betül Küçükakça, bu haberi alınca çok mutlu olduğunu söyledi. Emine Betül, "Uzaktan eğitim almak için yayladan köyümüze geldik. Televizyon bazen çekiyor bazen çekmiyor. EBA TV'den derslerimi izliyorum ama fazla bir şey anlayamıyorum. Öğretmenlerimle yüz yüze olmadığım için fazla anlayamıyorum" dedi.

'DOKTOR OLMAYI PLANLIYORUM'

Evde annesine yardım ettiğini, ağabeyiyle hayvanları otlatmaya götürdüklerini anlatan Emine Betül Küçükakça, "Boş zamanım kalırsa kitap okuyorum. Kitap okumanın yanında günlük yazıyorum, roman okuyorum. Doktor olmayı planlıyorum. 4 kardeşiz, 3'ümüz okula gidiyor. Babam elinden geleni yapıyor. 100 civarında hayvanımız var. Tek geçim kaynağımız hayvancılık" diye konuştu.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Kendisine bilgisayar hediye edeceği sözünü veren Emine Erdoğan'a teşekkür eden Emine Betül Küçükakça, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bana yarın bilgisayar sözü verdi. Çok teşekkür ederim. Okuyabildiğim yere kadar okuyacağım. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: DHA