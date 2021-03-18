ANTALYA Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı
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ANTALYA Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı

18.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:08

Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara kalkıştıANTALYA'da bunalıma giren emekli astsubay İ.O. (60), beylik tabancasıyla intihara kalkıştı.

Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı

ANTALYA'da bunalıma giren emekli astsubay İ.O. (60), beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Yaralanan İ.O., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi, 999 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen emekli astsubay İ.O., eşi ve kızı evde olduğu sırada kızının odasına girip, beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesi üzerine odaya giren kızı ve eşi, İ.O.'yu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralı İ.O.'yu ambulansla hastaneye götürdü.

ANTALYA Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı
ANTALYA Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı
ANTALYA Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı
ANTALYA Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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