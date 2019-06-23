ANTALYA ELMALI'NIN 'ZİNCİRLİ KAYA'SI İLGİ ÇEKİYOR

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaklaşık 500 yıl önce dağdan kopup, yerleşim yerlerine doğru yuvarlandığı sırada ilçenin mutasavvıf şairlerinden Vahib-i Ümmi'nin duasıyla durdurduğuna inanılan Zincirli Kaya, hikayesiyle ilgi çekiyor.

Elmalı'nın eteklerinde kurulu olduğu, 2250 rakımlı Elmalı Dağı'nın yamacında bulunan büyük bir kaya parçası, hikayesiyle ilgi çekiyor. İnanışa göre, 1500'lü yıllarda yaşayan Elmalı'nın mutasavvıf şairlerinden Halveti Şeyhi Vahib-i Ümmi, dergahında ders verdiği sırada, dağın yamacından kopan dev bir kaya parçası, dergaha ve hemen alt kısımda bulunan yerleşim yerlerine doğru yuvarlanmaya başlıyor. Kayanın geldiğini gören Vahib-i Ümmi'nin, Medet senden Allah'ım, zincirle diye dua etmesinin ardından hızla yuvarlanan ve hem dergahı hem de yerleşim yerlerini yıkabilecek büyüklükteki kayanın aniden durduğuna inanılıyor. Bu olaydan sonra yöre halkı kaya parçasına 'Zincirli Kaya' adını veriyor. Günümüzde Vahib-i Ümmi'nin Türbesi'nin yaklaşık 300 metre üst kısmında bulunan kaya parçası türbeye gelenler tarafından ziyaret ediliyor.

'MANEVİ ZİNCİRLE BAĞLI OLDUĞUNA İNANILIYOR'

Elmalı Belediyesi Kültür Müdürü Durmuş Altan, Zincirli Kaya'nın hikayesini şöyle anlattı

Dağdan kopan büyük bir kaya kütlesi vardır ki hemen şehrin üzerinde, yamaçta eğreti vaziyette durur gibidir. Manevi zincirle bağlı olduğuna inanılan bu kayanın hikayesi şöyledir; şehrin üst tarafında, dağın eteğinde Elmalı'nın mutasavvıf şairlerinden ve Halveti Şeyhi Vahib-i Ümmi'nin dergahı vardır. Günlerden bir gün müritleriyle zikir ve eğitimle meşgulken, bir gök gürlemesi ve sarsıntı olur. Dağ başından kopup, ayrılan büyük bir kaya kütlesi bütün hızıyla şehrin üzerine doğru yuvarlanmaya başlar. Bu halin dehşeti görenleri korku ve paniğe uğratır. Vahib-i Ümmi Hazretleri, bu heyecanlı anda, dağdan üzerlerine doğru yuvarlanmakta olan kaya kütlesine karşı durup, bakar ve ellerini açıp, cenabı hakka öyle bir niyazda bulunur ki o anın heyecanıyla yüksek bir sesle 'Medet senden Allah'ım, zincirle' diye niyazda bulunur. Kulak zarlarını titreten bu yakarış herkesi şaşkına çevirir, zira o yuvarlanmakta olan kaya kütlesi dergaha az bir mesafe kala durmuştur. 1500 yıllardan bugüne bulunduğu yerde çakılıp, kalmış gibi durmaktadır. Şehir halkı da Allah tarafından manevi zincirlerle bağlandığını ifade etmek için bu kayaya 'Zincirli Kaya' demiştir.

Zincirli Kaya'ya sprey boyayla yazılar yazıldığını kaydeden Kültür Müdürü Durmuş Altan, bununla ilgili gerekli çalışmaları başlattıklarını da söyledi.

Kaynak: DHA