Antalya elmalı'da kar yağışı
Haberler » Güncel » Antalya elmalı'da kar yağışı - Haber

Antalya elmalı'da kar yağışı

Elmalı'da kar yağışıANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

06.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:05
Antalya elmalı'da kar yağışı

'da kar yağışı

'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Elmalı'da dün etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yerini, kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Elmalı- Antalya karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışmaları başlatırken, yolun açık olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Antalya elmalı'da kar yağışı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler