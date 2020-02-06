Antalya elmalı'da kar yağışı
Elmalı'da kar yağışıANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.
06.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:05
Elmalı'da kar yağışı
ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Elmalı'da dün etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yerini, kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Elmalı- Antalya karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışmaları başlatırken, yolun açık olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA