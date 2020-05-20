ANTALYA Elmalı'da 19 Mayıs coşkusu Elmalı'da 19 Mayıs coşkusuAntalya'nın Elmalı ilçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs Mobil TIR'ı tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Elmalı'da 19 Mayıs coşkusu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs Mobil TIR'ı tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Elmalı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına rağmen koronavirüs salgını tedbirlerine uyarak evlerinde kalmaya devam eden Elmalılar için farklı ve anlamlı bir etkinlik düzenledi. Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 19 Mayıs TIR'ı, Elmalı merkez ve 60 mahallede dolaşarak konserler vermeye başladı.

Elmalı Belediyesi'nce hazırlanan 19 Mayıs Mobil TIR'I, Antalya'dan gelen 10 kişilik bando ve koroyla Elmalı merkezinden başlayarak, 60 mahallede mini konserler verdi. Mobil TIR üzerinde Elmalılı gençler için maskot karakterler yerleştirildi. TIR, Elmalı Devlet Hastanesi önüne gelerek, hastalar için özel bir konser verdi. Koro ve bando TIR üzerinde Gençlik Marşı, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, 19 Mayıs Marşı, Bir Başkadır Benim Memleketim, Sarı Saçlım Mavi Gözlüm ve Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar parçalarını seslendirdi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve belediye çalışanları, 19 Mayıs TIR'ını takip eden gençlere ve Elmalılara, Atatürk'ün yaşamını anlatan oyun kutusu, bayrak ve şenlik balonu hediye etti. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, eşi Meltem Öztürk'le beraber bayraklarla süslenen üstü açık kamyonetle, 19 Mayıs TIR'ını takip ederek Elmalılıların bayramını kutladı. Elmalılılar da ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak, marşlara eşlik etti. Bayram coşkusuna katıldı. Elmalı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 21.30'a kadar devam etti.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Ulusal bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel günlerdir. 19 Mayıs, Türk ulusunun kurtuluşuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna atılan ilk adımdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ulusunun yeniden ayağa kalkışıdır. Türk ulusunun önderi, ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101. doğum yıl dönümüdür. Bugün alanlarda değiliz ama 19 Mayıs TIR'ı ile Elmalılı hemşehrilerimize bayram coşkusunu ayaklarına götürerek yaşatıyoruz. Bugün ayrıca bin geceden hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi. Bayramınız kutlu olsun, Kadir Geceniz mübarek olsun" dedi.

Kaynak: DHA