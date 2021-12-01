Antalya ekonomisi turizmle büyüdü

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın turizmde geçen yıla göre iyi bir sezon geçirdiğini, ekonominin turizmle Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdüğünü bildirdi.

Çetin, ATSO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, ihracatın arttığı, cari açığın azaldığı, turizm geliri ile dövizde bir rahatlama olduğu dönemde ekonomide beklenmeyen dalgalanmalar yaşandığını söyledi.

Antalya'nın salgından sonra bu yıl beklenenin üstünde daha iyi toparlandığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Turizmde 9 milyona yakın bir ziyaretçi sayısıyla 2019 yılının yüzde 60 düzeyine eriştik. Ağustos ayı konaklamasında 2019 yılının yüzde 90'nı düzeyine geldik. Türkiye; Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan'dan sonra Avrupa'da en iyi performansı gösteren ülkeler arasında. Rusya pazarında ilerledik. Kovid-19'da dördüncü dalga atlatılırsa gelecek yıl çok daha iyi bir performansa imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Çetin, turizmin dışında kentte ihracat performansının da iyiye gittiğini dile getirdi

Konut satışlarının da fiyat artışlarına rağmen daha iyi konumda olduğunu anlatan Çetin, inşaat sektöründe de canlanma olduğunu kaydetti.

Antalya ekonomisinin büyüme kaydettiğine işaret eden Çetin, "Antalya ekonomisi turizmdeki çıkışla Türkiye ortalamasının çok üzerinde büyüdü." değerlendirmesini yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi Haberleri

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