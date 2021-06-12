ANTALYA EKİPLER, 40 METRELİK FALEZLERDEKİ CESEDİ ÇIKARMA, KALABALIK İSE İZLEME DERDİNE DÜŞTÜ

ANTALYA'da 40 metreden düştüğü değerlendirilen üzerinde kimlik çıkmayan 55- 60 yaşlarındaki erkek cesedi vatandaşların da desteğiyle halatla yukarıya çıkarıldı.

ANTALYA'da 40 metreden düştüğü değerlendirilen üzerinde kimlik çıkmayan 55- 60 yaşlarındaki erkek cesedi vatandaşların da desteğiyle halatla yukarıya çıkarıldı. Polis ekipleri, cesedi görmek isteyen kalabalığı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Buna rağmen vatandaşlar ellerinde telefonlarla cesedi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

Muratpaşa ilçesinde Karaalioğlu Parkı üzerinde yer alan falezlerin altındaki kayalıklarda bir amatör balıkçı, hareketsiz şekilde bulunan birini görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarla bölgeye deniz polisi sevk edildi. Dalgaların fazla olması nedeniyle ekipler denizden ulaşamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye ekipleri aşağı inmek için falezlerde halat kurdu.

VATANDAŞLAR CESEDİ GÖRMEK İÇİN YARIŞTI

İtfaiye ekipleri halat kurma işlemi gerçekleştirirken, parkta bulunan meraklı vatandaşlar ise aşağıdaki kişiyi görmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar ise falezlerin uç noktasına gelip bir şey olmamış gibi oturmayı tercih etti. Polis ekipleri oturan vatandaşlar ile meraklı kalabalığı dağıtmak için uzun süre uğraştı. Ekiplerin tüm çabaları sonuç vermeyince alana şerit çekildi.

HALAT İMECE USULÜ ÇEKİLDİ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 40 metre olarak kurduğu ipli halat sistemiyle aşağı indi. Ekipler, yaptıkları incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen 55- 60 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkeğe ait cansız bedeni, kaşık sedyeye bağlayarak polis, itfaiye ve vatandaşların da desteğiyle itfaiye eri eşliğinde imece usulüyle yukarıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı