ANTALYA Eğitim sırasında düşen model uçak, yangına neden oldu Eğitim sırasında düşen model uçak, yangına neden olduAntalya'da eğitim uçuşu sırasında kontrolden çıktığı ifade edilen yaklaşık 1,5 metre büyüklüğündeki model uçak, pist içinde yer alan makilik alana düşünce yangına neden oldu.

Eğitim sırasında düşen model uçak, yangına neden oldu

Antalya'da eğitim uçuşu sırasında kontrolden çıktığı ifade edilen yaklaşık 1,5 metre büyüklüğündeki model uçak, pist içinde yer alan makilik alana düşünce yangına neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ormanlık alanda bulunan uçak maketinin parçaları incelenmek üzere alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Döşemealtı ilçesinde Karain Havacılık Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Eğitim çalışmaları sırasında ismi açıklanmayan bir pilotun yerden uzaktan kontrol ettiği 1,5 metre büyüklüğündeki model uçak, iniş sırasında pilotun kumanda hamiyetinden çıkararak, pist arasında bulunan makilik alana düştü. Model uçağın düşmesi ile birden fazla noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa süre içinde büyüyen alevler yangına neden oldu. Görevlilerin bilgi vermesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saat boyunca çalışma yapan ekipler, yangını güçlükle söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri düşen model uçağa ait olduğu belirtilen motora ulaştı. Ekipler tarafından alınan parça incelenmek üzere götürüldü.

Kaynak: DHA