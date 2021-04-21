ANTALYA 'DUR' İHTARINA UYMADI, MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI
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ANTALYA 'DUR' İHTARINA UYMADI, MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletini ve kaskını bırakıp, yaya olarak kaçtı.

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletini ve kaskını bırakıp, yaya olarak kaçtı. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü, kaçmaya başladı. Kaçan sürücüyü yakalamak için çok sayıda polis harekete geçti. Dumlupınar Bulvarı yakınındaki atıl vaziyetteki trafoya motosikleti terk eden ve kaskını bırakan sürücü, yaya olarak kaçtı. Peşinden gelen ekipleri atlatmak için bir sitenin bahçesine giren sürücü, burada izini kaybettirdi.

Polis, motosiklet üzerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışmasını sürdürüyor.

ANTALYA 'DUR' İHTARINA UYMADI, MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI
ANTALYA 'DUR' İHTARINA UYMADI, MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI
ANTALYA 'DUR' İHTARINA UYMADI, MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI
ANTALYA 'DUR' İHTARINA UYMADI, MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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