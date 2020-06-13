ANTALYA Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli yoğunluk
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ANTALYA Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli yoğunluk

Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli yoğunlukANTALYA'da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilenler denize koştu.

13.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:50

Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli yoğunluk

ANTALYA'da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilenler denize koştu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelen tatilciler 'normalleşme' kurallarına uyarak denizin ve sahilin keyfini sürdü.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, yeni normal hayata geçilmesinin ardından eski yoğun günlerine kavuşuyor. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 60'ları gördü. Hava sıcaklığını ve hafta sonunu fırsat bilen kentte yaşayan vatandaşlar, yerli ve yabancı tatilciler Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken bazıları ise denizde çocuklarıyla birlikte yüzerek serinledi. Denizin keyfini ise en çok çocuklar sürdü.

Koronavirüs sürecinde uzmanların sürekli uyarıda bulunduğu fiziki mesafe kurallarının sahilde sıkı bir şekilde uygulandığı dikkati çekti. Vatandaşların hem denize girerken hem de sahilde güneşlenirken sosyal mesafe kuralına dikkat edip, kurala uyamayanları ise uyardıkları dikkati çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Tesisleri'nde kurulan sosyal mesafeli şezlonglar ve halk plajına kurdukları halatla çevrili alanlar da büyük ilgi gördü.

Almanya'dan tatil için gelen gurbetçi Öncal ve Ayşegül Özkan çifti hava ve deniz suyu sıcaklığının çok güzel olduğunu söyledi. Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Almanya'daki yağmurlu havayı bırakıp Antalya'ya geldiklerini anlatan Özkan çifti, Konyaaltı sahilinde fiziki mesafeye çok dikkat edildiğini söyledi.

ANTALYA Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli yoğunluk

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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