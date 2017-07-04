Antalya Dünya Şampiyonu Tekvandocu Çiçeklerle Karşılandı
Dünya şampiyonu tekvandocu çiçeklerle karşılandıDünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Nur Tatar Askari, ailesinin yaşadığı Antalya'da çiçeklerle karşılandı.
Dünya şampiyonu tekvandocu çiçeklerle karşılandı
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Nur Tatar Askari, ailesinin yaşadığı Antalya'da çiçeklerle karşılandı.
Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda tatamide Türkiye'ye altın madalya kazandıran Nur Tatar Askari, ailesinin yaşadığı Antalya'ya uçakla geldi. VIP'ten Antalya'ya ayak basan Nur Tatar Askari'yi burada annesi Birgül, babası Nizamettin Tatar ile ailenin diğer üyelerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile tekvandocu çocuklar karşıladı. Çiçeklerle karşılanan Askari, havalimanında duygularını ifade etti.
'MADALYA KAZANDIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'
Türkiye'ye madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Nur Tatar Askari, Olimpiyatlara bir adım kala dünyanın en zorlu turnuvasında İstiklal Marşı'nı okuttuğum için çok onurluyum. Aslen Vanlıyım ama Antalya'da yaşıyorum. Bu madalya tüm Türkiye'ye, önce memleketim Van'a, sonra ikinci memleketim Antalya'ya armağan olsun. Herkesin desteği ve duaları arkamdaydı. Tek yürek ve güç olduğumuz için bu madalyayı aldım. Herkesin dualarını orada hissetim dedi.
12 AĞUSTOS'TA DÜĞÜNÜ VAR
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Nur Tatar Askari'nin başarısının herkesi gururlandırdığını aktardı. Askari'nin daha önce dünya ikinciliği bulunduğunu hatırlatan Türel, Nur'u o zaman evinde ziyaret etmiştim ve kendisinden birincilik beklediğimi söylemiştim. Sırada olimpiyat şampiyonluğu var. Nur'a şampiyonaya gitmeden önce nikahını kıyarak moral takviyesinde bulunmuştum. Önümüzde düğünleri var. Cumhurbaşkanımız Nur'un düğününe katılmayı planlıyor. Bana da bizzat düğünle ilgilenme talimatı verdi. 12 Ağustos'ta Nur'un düğünü olacak diye konuştu.
VALİDEN 'EŞİNİ FAZLA DÖVME' ESPRİSİ
Nur Tatar Askari, daha sonra ailesiyle havalimanından ayrılarak Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Tekvandocuyu kutlayan Vali Karaloğlu, başarılarının devamını diledi. Vali Karaloğlu, milli tekvandocuyla, eşi ve aynı zamanda antrenörü olan Mehran Askari'yi kastederek, Antrenmanlarda fazla dövme diye espri yaptı. Nur Tatar Askari ise Aslında o beni dövüyor. Dayak yiye yiye şampiyon oldum diye espriyle karşılık verdi. Nur Tatar, eşinin Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından birlikte 2020 yılında olimpiyatlarda Türkiye adına yarışacağını dile getirdi.