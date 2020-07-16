ANTALYA Dünürler kavga etti, 3 yaralı 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Dünürler kavga etti, 3 yaralı 1 gözaltı

Dünürler kavga etti, 3 yaralı 1 gözaltıAntalya'da dünür olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

16.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:22

Dünürler kavga etti, 3 yaralı 1 gözaltı

Antalya'da dünür olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa süre içinde büyüyen kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polise hakaret eden Selahattin D. gözaltına alındı. Neşe D. eşinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler mahallesi 858 sokakta meydana geldi. İddiaya göre dünür olan iki ailenin arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sokağa taştı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, kavga eden tarafları ayırıp evine göndermek istedi. Durmayan taraflar, birbirlerine saydırmaya devam etti. Biber gazı kullanan polis, Selahattin D.'yi gözaltına aldı.

Olay sırasında yaralanan 3 kişi polis ekip arabasıyla hastaneye götürülürken eşinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Neşe D., "Eşimi nereye götürüyorsunuz. Kime ne yaptı" diye tepki gösterdi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Polisin biber gazı sıkarken görüntüsü

Vatandaşları dağıtması

Bağıran kadının görüntüsü

Polis bir şahsı gözaltına alması

Gözaltına alınan şahsın eşinin polislere direnmesi

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

ANTALYA Dünürler kavga etti, 3 yaralı 1 gözaltı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş Spor
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada 3. Sayfa
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Halife Hafter
Magazin Alişan Reynmen Ezgi Mola Şeyma Subaşı
Spor Ali Şansalan Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Şehit Darbe Ayasofya
Şu an buradasınız: ANTALYA Dünürler kavga etti, 3 yaralı 1 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 16:22:45. #1.14#
title