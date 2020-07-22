ANTALYA DÜĞÜNLER SALONDA KURALLI, SOKAKTA KURALSIZ
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ANTALYA DÜĞÜNLER SALONDA KURALLI, SOKAKTA KURALSIZ

Antalya'da yapılan sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılırken, düğün salonlarında her türlü tedbir alınıyor.

22.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:41

Antalya'da yapılan sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılırken, düğün salonlarında her türlü tedbir alınıyor. Kepez ilçesindeki salon düğünlerinde, kurdele, eşarp, mendil, poşu ne varsa sosyal mesafe aracı olarak kullanılıyor.

Antalya'nın özellikle Kepez bölgesinde yapılan sokak düğünleri koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarırken, düğün salonlarında her türlü önlem alınıyor. 5 düğün salonu ile bölgeye hizmet eden Ostima Düğün Salonu'nda, her tedbir en küçük ayrıntısına kadar uygulanıyor. Düğün sahipleri ile 'korona sözleşmesi' yapan düğün salonu işletmecileri, olası kural ihlallerinde her türlü yasal sorumluluğu düğünü yapanlara yüklüyor.

Sosyal mesafenin 1.5 metre olduğu belirtilen yer yapıştırmaları ile müşterilerin karşılandığı düğün salonlarının girişinde, herkesin ad soyad ve telefon numaraları alınıyor. Siperlikli personelin ateş ölçtüğü girişlerde ayrıca dezenfektan ile konukların ellerini dezenfekte etmeleri konusunda hatırlatmada bulunuluyor. Kapalı ve açık düğün salonlarında masalar sosyal mesafeye uygun konulurken, pistte gelin ve damat dışında oyuna izin verilmiyor. Salon düğünlerinde kurdele, eşarp, mendil, poşu ne varsa sosyal mesafe aracı olarak kullanılıyor.

Ostima Düğün Salonları Genel Müdürü Yusuf Tilmaç, pandemi sürecinin gerektirdiği kurallarla konukları ağırladıklarını belirterek, bu konuda azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

Düğün merasimi ile hayatlarını birleştiren Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Bağdatlı ile Doç. Dr. İlknur Bağdatlı ise Türkiye olarak pandemi sürecini kurallara uygun atlatmaya çalıştıklarını belirtti. Doç. Dr. Cüneyt Bağdatlı, "Bu mutlu günümüzde biz de kurallara uygun düğün yapıyoruz. Ülkemiz bu süreçten çok güçlü bir şekilde çıkıyor. Devlet büyüklerimizin önerilerini dikkate alırsak, bu süreci çok daha rahat atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

Antalya sokaklarındaki düğünlerde ise sosyal mesafe hiçe sayılıyor. Kalabalık ortamlarda yan yana oturanlar, halay çekerken ele ele tutuşanlar koronavirüse davetiye çıkarıyor. Kepez ilçesinde yapılan bir düğünde ise aracın arkasındaki 'Koranaya inat, düğün yaptık' yazısı dikkati çekti.

ANTALYA DÜĞÜNLER SALONDA KURALLI, SOKAKTA KURALSIZ

Kaynak: DHA

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