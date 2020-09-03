ANTALYA Düden Şelalesi 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi Düden Şelalesi 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildiANTALYA kent merkezinde bulunan Düden Şelalesi, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

Düden Şelalesi 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

ANTALYA kent merkezinde bulunan Düden Şelalesi, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

Turizm kenti Antalya'nın merkezinde bulunan, Kepez ilçesinden başlayıp Muratpaşa ilçesinde dökülen Düden Şelalesi ve Çayı, Doğal Sit Alanı statüsündeydi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararları olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, şelale ve çay 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

'Antalya ili, Kepez ve Muratpaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Düden Şelalesi ve Çayı, Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanların 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir."

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

Kaynak: DHA