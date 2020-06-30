Antalya Düden Şelalesi kendini yeniledi
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Antalya Düden Şelalesi kendini yeniledi

Yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar kapılarını açan dünyaca ünlü Düden Şelalesi daha berrak ve gürül gürül akan şelalesi, yemyeşil bitki örtüsüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Antalya Düden Şelalesi kendini yeniledi
30.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:03

Yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar kapılarını açan dünyaca ünlü Düden Şelalesi daha berrak ve gürül gürül akan şelalesi, yemyeşil bitki örtüsüyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Pandemi döneminde ziyarete kapalı olan şelale ve doğa kendini yeniledi. Şelalede yıllar sonra balıklar ve ördekler görülmeye başlandı.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan ve normalleşme süreciyle birlikte de yeniden ziyarete açılan Düden Şelalesi doğal güzelliği ve serin havasıyla sıcak yaz günlerinde Antalyalıların ve turistlerin gözdesi oluyor. Mavi ve yeşilin buluştuğu doğa harikası Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğraf çektiriyor, yürüyüş yapıyor eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.DOĞA YENİLENDİ Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından hizmet verilen Düden Şelalesi'nde kapalı olduğu dönemde düzenli olarak çevre ve su temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı kalan şelalede bu süreçte doğa kendini yeniledi. Şelalenin suyunda belirgin bir berraklık gözlenirken, bitki örtüsü de canlandı.BALIKLAR VE ÖRDEKLER GERİ DÖNDÜ

Pandemi döneminde doğanın kendini yenilediğini bunun da en çok Düden Şelalesin de göze çarptığını ifade eden Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, "Doğa kendini yenilerken biz de suda ve çevrede temizlik yaptık. Şelaleyi saran bitkiler gürleşirken, bir canlanma göze çarpıyor. Suyun temizlenmesi sonucu canlı türlerine doğal yaşam alanı hazırlanmış oldu. Örneğin şelalede 5 yıldan sonra ilk kez balık görüldü. Ayrıca ördekler de şelalede misafir olmaya başladı. Bu doğal güzelliğe canlı türleri de renk katmaya başladı. Bu canlılık misafirlerimizin de ilgisi çekiyor" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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