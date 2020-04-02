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ANTALYA Drift partisine polis baskını

Antalya'da trafiğe kapalı alanda alkol alan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruba polis operasyon yaptı.

02.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
ANTALYA Drift partisine polis baskını

Antalya'da trafiğe kapalı alanda alkol alan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruba polis operasyon yaptı.

Gece yarası saat 24.00'de polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde trafiğe kapalı olan anayolda meydana geldi. Cep telefonlarındaki haberleşme ugyulamaları üzerinden örgütlenen 51 kişi, parti yapmak üzere saat 22.00 sıralarında trafiğe kapalı caddede buluştu. Otomobilleriyle gelen gençler, trafiğe kapalı yolda drift gösterisi yaptı. Daha sonra yolun ortasında otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, son ses müzik açarak dansöz oynattı. Alkol alan grup, doğumgünü pastası kesti.

Bu sırada devriye gezen İL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı sivil radar ekibi, bölgede otomobil ile drift yapan gençler olduğunu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede sözkonusu bölgeyi kuşatan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Polis, kaçmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bir sürücüyü, otomobilin lastiğine ateş edilerek durdurdu. Çevreleri kuşatılan ve kaçamayan gençler, cadde ortasında sosyal mesafeyi koruyarak 2'şer metre aralıklarla dizildi, kimlik kontrolünden geçirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle gençleri uyaran polis, ismiyle tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesti. Gençler, bölgeden otomobilleriyle ayrıldı.

ANTALYA Drift partisine polis baskını

Kaynak: DHA

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ANTALYA Drift partisine polis baskını
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