ANTALYA Dr. Öğr. Üyesi Kara'dan kreşlerde yeni dönem önerileri
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ANTALYA Dr. Öğr. Üyesi Kara'dan kreşlerde yeni dönem önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Kara'dan kreşlerde yeni dönem önerileriAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Dr. Öğr.

01.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:46

Dr. Öğr. Üyesi Kara'dan kreşlerde yeni dönem önerileri

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tural Kara, yeni normalleşme sürecine giren kreşlerde kullanılacak oyuncakların su ve sabunla yıkanabilir tarzda olması gerektiğini söyledi. Pelüş ve top havuzu gibi oyuncakların kullanılmaması uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kara, ders içi aktivitelerin daha çok açık alanlarda tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan kreşlerin, yeni normalleşme sürecinde 1 Haziran itibarıyla açılacağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda yeni süreçte kreşlerde de önlemler alınmaya başladı. Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tural Kara, kreşlerde eğitimcilere, çocuklara ve ailelere dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verdi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kreş sınıflarının eskisi kadar kalabalık olmaması gerektiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Kara, kreşin girişinde çocukların ateşinin ölçülerek içeri alınması gerektiğini söyledi. Sınıfların en az 1 saat havalandırılması önerisinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kara, klima kullanılmaması gerektiğini, gerektiği takdirde etkinliklerin bahçede açık havada yapılmasının faydalı olacağını belirtti. Çocukların oynadıkları oyuncakların temizlenebilir olmasının çok önemli olduğunu açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tural Kara, pelüş ve top havuzu gibi oyuncakların temizliği zor olduğu için kullanılmaması önerisinde bulundu.

KULLANILAN OYUNCAKLAR TEMİZLENMELİ

Koronavirüs sonrası yeni normalleşme sürecinde kreşlerde alınan önlemlerin çocukların sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kara, kreşteki eğitimcilerin çocukların el hijyenlerine özen göstererek bilgilendirme yapmasının hijyen güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Kara, 'Çocukların ortak oynadığı oyuncakların hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür oyuncakların yıkanabilir, sabun veya su ile temizlenebilir özellikte olması gerekir. Özellikle yıkanabilir plastik oyuncaklar bu dönemde tercih edilebilir. Top havuzları veya pelüş oyuncaklar gibi yıkaması ve temizlenmesi zor olan oyuncaklardan kaçınılmalı. Kreşlerde toplu yemek yenilen alanlarda bazı önlemler almak gerekiyor. Çocukların 1'er metre arayla sosyal mesafe kurallarına göre oturtulması gerekiyor. Çocukların uyuyacağı alanda da sosyal mesafe kuralına dikkat etmek lazım" diye konuştu.

'SINIFLARDA KLİMA KULLANMAYIN'

Sınıf odalarının en az 1 saat havalandırılması gerektiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tural Kara, 'klima kullanmayın' uyarısında bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Kara, 'Çocukların bastıkları alan, sınıf yüzeylerinin temizliği çok çok önemli. Su ve sabunla her gün temizlik yapılmalı. Özellikle kapı kolları, tuvaletler, lavabo gibi çok kullanılan alanlar su ve sabunun ardından çamaşır suyuyla temizlenmeli. Yerlere ilk olarak ıslak, ardından kuru paspas çekilmeli. Klimaların bu dönemde çok aktif kullanılmaması lazım. Klima kullanmayı önermiyoruz çünkü klima bulaşı riskini artırıyor" dedi.

AKTİVİTELER AÇIK ALANDA YAPILMALI

Havanın sıcak geçmesiyle birlikte açık hava aktivitelerinin artırılması önerisinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kara, 'Küçük gruplar halinde öğrenci sayısını azaltarak etkinlikler yapılmalı. Bir gruptaki çocuğun başka bir gruptaki çocukla kesinlikle temas etmemesi gerekiyor. Bu dönemde temas en aza indirilmeli. Daha az gruplarda daha küçük oyunlar tercih edilmeli. Bahçe içerisinde bulunan kaydırakların oyuncaklar gibi gün içerisinde temizlenmesi çok önemli" diye konuştu.

ANTALYA Dr. Öğr. Üyesi Kara'dan kreşlerde yeni dönem önerileri

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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