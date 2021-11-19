Antalya Dostlar Meclisi DokumaPark'ı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya Dostlar Meclisi DokumaPark'ı ziyaret etti

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Antalya Dostlar Meclisi DokumaPark'ı ziyaret etti

Antalya Dostlar Meclisi eski Dokuma Fabrikası'nda kurulan DokumaPark'ı ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Antalya Dostlar Meclisi eski Dokuma Fabrikası'nda kurulan DokumaPark'ı ziyaret etti.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Meclis Başkanı Kamile Gülgün Yıldırım ve meclis üyelerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü eşlik etti.

Meclisi üyeleri, Tütüncü'nün rehberliğinde Modern Sanatlar Galerisi, Anadolu Oyuncak ve Gecekondu Müzesi, Cemil Meriç, Burhanettin Onat ve Tren Kütüphanesi, Sahaflar ve El Emeği Çarşısı'nı gezdi.

Öte yandan, Kepez Belediyesi Spor Kulübü dayanışmayı ve ilçedeki spor faaliyetlerini artırmaya yönelik yönetim toplantısı düzenledi.

Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta, 8 organı çıkarıldı

Hastayla konuşularak yapılan 6 saatlik ameliyatta, 8 organı çıkarıldı

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title