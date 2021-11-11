Antalya, dört bir yanında 'Ata'sını andı

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Antalya'nın birçok ilçesinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. Yılı anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Anma törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve belediye çalışanları katıldı. Genel Sekreter Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te siren sesiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren seslerinin duyulmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi önünden geçen araç sürücüleri de araçlarından inerek, saygı duruşuna eşlik etti. İki dakika boyunca trafik akışı durdu. Yoldan yürüyen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Daha sonra ise İstiklal Marşı okunmasıyla birlikte anma töreni sona erdi.

"Kepez Ata'sını saygıyla andı"

Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygı ve minnetle andı. Kepez Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen '10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne Başkan Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Kepez Belediyesi Zabıta ekiplerinin araçlarının sirenlerinin çalmasıyla başlayan anma töreninde bayraklar yarıya indirildi. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Vefatının üzerinden geçen 83 yıla rağmen bugün halan şanlı bayrağımızın gölgesinde hep bir ağızdan bağımsızlık destanımız olan İstiklal Marşımız büyük bir gururla söylenebiliyor ve ezanlarımız okunabiliyorsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize borçluyuz" dedi.

"Zeybek oynandı"

Kumluca ilçesinde anma töreni, çelenk koyma ile başladı. Çelenk koyma etkinliğinin ardından 09.05'te saygı duruşu ve istiklal okundu. Kumluca'daki Atatürk'ü anma programı Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde devam etti. Salondaki etkinlikte saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından Atatürk İlk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Özdemir, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken program zeybek oyunu gösterileriyle sona erdi.

"Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon"

Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Atatürk'ün 83 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanındaki tören sonrası, Kemer Belediyesi Kültür Salonunda Kemer Anadolu Lisesi tarafından Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Program kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Programda Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ve öğrencilerin hazırladığı Atatürk konulu oratoryo sunuldu. Tören, Atatürk konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

"İyi ki vardı, iyi ki yol göstericimizdi"

Konyaaltı'nda vatandaşlar çalan siren sesleriyle sessizliğe büründü. Konyaaltı Belediyesi önünde de tören düzenlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in aralarında bulunduğu belediye personeli, Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkan Esen, Ulu Önderi, değişmez Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83'üncü yıl dönümünde anmak üzere toplandıklarını söyledi. Esen, "İyi ki vardı, iyi ki yol göstericimizdi" dedi.

"Anıta çelenk sunuldu"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta olduğu gibi Döşemealtı'nda da büyük minnet, saygı ve özlemle anıldı. Döşemealtı'nda anma töreninin adresi Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtı oldu. Belediye Başkanı Turgay Genç, Siyasi parti temsilcileri, partililer ve vatandaşlar saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunup istiklal marşını okudu. Anma töreni Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla sona erdi.

"Hayatı aktarıldı"

10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Anma programlarına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum temsilcileri, oda başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan etkinlikler, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan etkinlikler, Alanya Kültür Merkezi'nde devam etti. Saat 10.00'da başlayan etkinlikler kapsamında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı katılımcılara aktarıldı.

"Finike'de hayat Saat 9'u 5 geçe bir dakikalığına durdu"

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Finike Atatürk Parkında çelenk sunma töreni ve Cumhuriyet MTAL Şehit Turgut Burkay Korkmaz Konferans Salonundaki Anma töreniyle anıldı. Kaymakam Zafer Sağ ve protokol üyeleri çelenklerini Atatürk anıtına bıraktı. Atatürk'ün 83 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından heyet Cumhuriyet MTAL Şehit Turgut Burkay Korkmaz Konferans Salonundaki Anma törenine katıldı, buradaki program şiirlerin okunması, solo şarkılar, oratoryo, slayt gösterisi ve sarı zeybek gösterisiyle sona erdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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