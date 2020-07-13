ANTALYA Dokuzuncu kattan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı Dokuzuncu kattan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı (1)Antalya'da dokuz katlı apartmanın çatısına çıkan Gülay G. (27), 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı attıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı.

Dokuzuncu kattan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı (1) Antalya'da dokuz katlı apartmanın çatısına çıkan Gülay G. (27), 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı attıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Anne ve bebeği yaşamını yitirdi. Olay, saat 15.00 sıralarında Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki apartmanın birinci katında oturan Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alarak, 9 katlı binanın çatısına çıktı. Önce bebeğini binadan atan Gülay G., ardından kendisini boşluğa bıraktı. Anne ile bebeği, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA