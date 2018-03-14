Antalya Doktora Silahla Tehdit İddiası-Hd

Doktora silahla tehdit iddiası

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görevli Dr. Şevket Adem Öztürk (49), muayene sırasında odaya girmek isteyen hastası Eyüp Yılmaz'ın (65)kendisini tehdit ettiği, mesai bitiminde ise tabanca doğrulttuğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Eyüp Yılmaz ise doktorun kendisine hakaret ettiğini, iddiaların doğru olmadığını savundu.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki ASM'de görevli Dr. Şevket Adem Öztürk, önceki gün odasında hasta muayene ederken, içeri giren Eyüp Yılmaz (65) adlı hastası kendisiyle görüşmek istedi. Dr. Öztürk içeride başka bir hasta olduğunu belirterek, Eyüp Yılmaz'a daha sonra gelmesini söyledi. Hastanın çıkmasının ardından tekrar odaya giren Eyüp Yılmaz, iddiaya göre Dr. Öztürk'ü, Sen beni tanıyor musun, sana göstereceğim, işini bitireceğim diye tehdit etti. Dr. Öztürk'ün kendisini bu şekilde tehdit edemeyeceğini söylediği Eyüp Yılmaz, daha sonra odadan ayrıldı.

'NE YAPACAKSAN YAP'

Aynı gün mesai bitimi ASM'den ayrılan Dr. Şevket Adem Öztürk, aracına yöneldiği sırada yanına yaklaşan Eyüp Yılmaz, montunun içinden tabanca çıkardı. İddiaya göre, mermiyi ağzına sürdüğü tabancayı doktora doğrultan Eyüp Yılmaz, Öztürk'ün Ne yapacaksan yap demesi üzerine tabancayı indirerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından Dr. Şevket Adem Öztürk, ASM'ye dönerek jandarmaya haber verdi.

ÜZERİNDEN MANTAR TABANCASI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dr. Şevket Adem Öztürk ile Göynük Mahallesi'nde oturan Eyüp Yılmaz'ı ifadesi için karakola götürdü. Eyüp Yılmaz'ın üzerinde yapılan aramada ise mantar tabancası bulundu. Dr. Öztürk, jandarmadaki ifadesinde Eyüp Yılmaz'ın kendisine doğrulttuğu tabancanın, üzerinden çıkanla aynı olmadığını belirtti. Jandarmada ifadesi alınan Eyüp Yılmaz, serbest bırakıldı.

'DOKTOR SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Dr. Şevket Adem Öztürk, Cumhuriyet savcılığına giderek Eyüp Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Dr. Öztürk, jandarmada ifade verdikten sonra karakolda yanına yaklaşan ve Eyüp Yılmaz'ın bir yakını olduğunu düşündüğü kişinin, kendisini Doktor seninle görüşeceğiz diyerek tehdit ettiğine de suç duyurusunda yer verdi. Dr. Öztürk ifadesinde can güvenliğinin olmadığını belirterek koruma talebinde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SAĞLIK MÜDÜRÜ OLAYI KINADI

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Dr. Şevket Adem Öztürk'e yapılan saldırıyı kınadı. Ünal Hülür, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi 12 Mart 2018 Pazartesi günü Kemer Göynük ASM 0715008 no'lu Aile Hekimliği Birimi'nde görevli Dr. Şevket Adem Öztürk hasta ve hasta yakını tarafından görevi başındayken şiddete maruz kalmış olup, olayla ilgili Beyaz Kod bildirimi yapılarak jandarmaya haber verilmiştir. Yaşanılan bu olay tüm sağlık camiasını derinden üzmüştür. Sağlık hizmeti, en değerli hizmetlerdendir. İnsan üstü bir özveri ve fedakarlık örneği göstererek 7 gün, 24 saat halkımıza hizmet veren sağlık personellerimize sözlü veya fiziksel şiddet uygulayan kişi ve kişileri nefretle kınıyor, sağlık alanında halkımızın ve tüm dünyanın takdir ettiği gelinen noktayı hatırlatarak halkımızın bu konuda desteğini bekliyoruz. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür olayların kurumumuz adına takipçisi olacağımızın önemle altını çiziyoruz. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz.

SUÇLANAN ADAM KONUŞTU

Dr. Şevket Adem Öztürk'ün kendisini tehdit ettiği ve tabanca doğrulttuğu iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu Eyüp Yılmaz, DHA'ya konuştu. Olay günü Dr. Şevket Adem Öztürk'e hem kan kanseri hastalığı hem de tansiyonu için muayeneye gidip ilaç yazdırdığını anlatan Eyüp Yılmaz, Eczaneye gittim, 40 gram yazmış, 20 gram olması lazımdı. Döndüm geriye kapıyı vurdum, girdim. İçeride hastası vardı. Girince 'Çık dışarı' dedi. Çıkınca, oturdum oraya. Hastası çıkınca içeri girdim, ilacımın değişmesi lazım diye. Daha sonra 'Doktor bey yıllardan beri tanıyorum, bana niye öyle bağırarak azarladınız' dedim. Ağırıma gitti. Ondan sonra bir anda ayağa kalktı. Üzerime geldi, koca adam. Zaten benim vücuduma vurulduğu zaman kandan dolayı iyileşmiyor, o duruma düşüyorum. Kapıyı açtı bir de beni dışarıya çağırıyor. Ben de o sırada çocuklarımdan birini aradım, 'Baba çık dışarı' dedi. O arada sinirle her şeyi yapabilirdim. 70 yaşında bir adamım dedi.

'TORUNUN MANTAR TABANCASI VAR'

Daha sonra eve gittiğini, akşam üzeri ise torununun mantar tabancasına fişek almak için dışarı çıktığını aktaran Eyüp Yılmaz, Saat kaçtı bilmiyorum. Oradan geçiyordum, o da sanırım arabaya biniyordu. Yolun üzeri, arada 50- 100 metre mesafe var. Orası benim her zaman gittiğim yol. 'Ne bakıyorsun' dedi. Ben de 'Ne istiyorsunuz benden' dedim. Üzerime yürümeye başladı. Uzaktan bende de torunun mantar tabancası var. O da Allah'tan yanımda, o kurtardı beni. Çünkü üzerime geliyor, ben de çıkarttım, tutum. Ondan sonra da yürüdüm, gittim. Orada bana 'Neden küfrettin' diyor. 'Ben sana küfretmedim doktor bey' dedim. Olay bu. Sadece orada korktum. Ondan sonra jandarmalık, karakolluk olduk diye konuştu.

'BEN DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Göknük'te oturanların doktordan şikayetçi olduğunu ve hakkında imza kampanyası başlattığını öne süren Eyüp Yılmaz, şöyle dediBir sürü imza da toplanıyor. Göynük'te kadınlara, ona, buna yapmadığı kalmadı bu doktorun. Onu önce orada bir öğrenin, ondan sonra beni istediğiniz gibi yargılayın. Herkes yaşıyor bu olayları. Bundan sonra yargının işi, bundan sonra yargıda uğraşacağız. Doktorun insanlara saygılı olması gerekiyor, böyle hata olmaz. Ona üzülüyorum. Ben de jandarmada doktorla ilgili suç duyurusunda bulundum. Şikayetlerim var. İki taraf da şikayetçi. Doğrusunu yapacak olan adalettir. Adalet mülkün temeliyse ve orada yazıyorsa bu adalet de onu sağlayacak. Orada silah olayı. Korktum, beni dövse ne yapacaktım.