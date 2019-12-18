: Antalya doğal gaz borusu patladı

18.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:29

Doğal gaz borusu patladı

Antalya'da, fiber optik kablo çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Güvenlik Mahallesi 261 Sokak'ta meydana geldi. İnternet hattı için fiber optik kablo çalışması yapıldığı sırada doğal gaz borusu patladı. Paniğe neden olan patlama sonrasında olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Gaz ve elektriğin kesilmesinden sonra hattın yenilenmesi için çalışma yapıldı.

Çevre sakinleri sokakta iki gündür çalışma yapıldığını, işçilerin özensiz çalıştığını sık sık elektrik hattına da zarar verdiğini, bu neden enerji alamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.

Can ve mal kaybı olmayan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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