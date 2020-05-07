ANTALYA Doğa harikası Günnercik Yaylası ve gölü hayran bırakıyor
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ANTALYA Doğa harikası Günnercik Yaylası ve gölü hayran bırakıyor

ANTALYA Doğa harikası Günnercik Yaylası ve gölü hayran bırakıyor
07.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:02

Doğa harikası Günnercik Yaylası ve gölü hayran bırakıyorANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde etrafı karlı dağlarla çevrili 7 bin metrekarelik gölüyle görenleri kendine hayran bırakan Günnercik Yaylası, binlerce kişinin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Doğa harikası Günnercik Yaylası ve gölü hayran bırakıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde etrafı karlı dağlarla çevrili 7 bin metrekarelik gölüyle görenleri kendine hayran bırakan Günnercik Yaylası, binlerce kişinin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Gazipaşa'ya 55 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Günnercik Yaylası, muhteşem doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. Dört bir yanı dağlarla çevrili yayla, yüzölçümüyle Gazipaşa'nın en büyük düz ovası özelliğini taşıyor. Yaylayı ilçeye bağlı Korubaşı ve Beyrebucak mahallelerinde yaşayan vatandaşlar kullanıyor. Evlerin bulunduğu bölümler vatandaşlara ait tapulu olurken, düz ova ise meraya ait. Günnercik Yaylası'nda yaklaşık 180 hane bulunuyor. Vatandaşlar yaz mevsiminin nemli ve sıcak günlerini, serin havasıyla bilinen yaylada geçiriyor.

7 BİN METREKARELİK GEÇİCİ GÖL

Yaz, kış binlerce kişinin uğrak noktası olan yaylada, az da olsa tarım yapılıyor. Az sayıdaki küçükbaş hayvan yetiştiricileri de yayla bölgesi olarak Günnercik'ten vazgeçmiyor. Yaz aylarında bahar şenliğine ev sahipliği yapan, ayrıca Atatürk siluetinin dağlara yansıdığı yayla olarak da bilinen Günnercik'te baharın gelmesiyle erimeye başlayan karlar, 7 bin metrekarelik alanda geçici göl oluşturuyor. Her yıl nisan ayında oluşmaya başlayan göl haziran ayı ortalarında çekilerek yerini muhteşem bir yeşilliğe bırakıyor.

Belediyenin karla kaplı yayla yollarını açmasıyla bölge halkı da yaylalara akın etmeye başladı. Günnercik Yaylası, bu dönemde etrafı karlı dağlarla çevrili 7 bin metrekarelik gölüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

ANTALYA Doğa harikası Günnercik Yaylası ve gölü hayran bırakıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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