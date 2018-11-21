Antalya Dob "Evlilik Senedi"Ni Sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) tek perdelik karakter komedyası "Evlilik Senedi" operası sahnelendi.

Avrupa kültürünün önemli bir parçasını oluşturan İngiltere'de 20. yüzyılın başında geçen ve tek perdelik bir karakter komedyası olan "Evlilik Senedi" operası, Haşim İş Can Kültür Merkezi'nde bu sezon ilk kez sahneye konuldu.

Orkestra şefliğini Ömer Yöndem'in, rejiyi Yiğit Günsoy'un üstlendiği operanın, dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Mustafa Eski yaptı.

Eserde, "Fanny" rolünü Aslı Ayan, "Edoardo"yu Burak Pektaş, "Tobia Mill"i Onur Alpaslan, "Slook"u Serhat Konukman, "Clarina"yı Seçil Eyilikeder ve "Norton"u Mehmet Ali Tutar canlandırdı.

Rossini'nin 18 yaşındayken bestelediği ilk profesyonel operası olan eser, kızının rızası olmadan onu zengin kolonili tacir ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor.

Avrupa'dan Amerika'ya göçün yoğun olduğu bir dönemde yazılan oyun, özgürlüğün ve yeni umutların yeşerdiği bir dünyayı anlatıyor.

Tamamı tek mekanda geçen eser, Rossini'nin seyirciyi ilk andan itibaren etkisi altına alan güçlü müziği ile dikkati çekiyor.

İzleyiciler, eseri sahneleyen Antalya DOB sanatçılarını ayakta alkışladı.