Antalya DOB'dan "Barok Müzikten Türk Müziğine" konseri

09.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:30

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Barok Müzikten Türk Müziğine" konseri ile 14 Ocak'da sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir repertuvarın seslendirileceği konserin müzik düzenlemelerini Sonat Serbest, sahne düzenlemesini ise Esra Serbest yaptı.

Konserde İzmir DOB sanatçısı Ebru Kaptan ve TRT Antalya Radyosu sanatçısı Tayfun Yönlü solist olarak sahneye çıkacak.

Barok dönem müziğindeki duygu yoğunluğu, dinamik yapı ve gürlük gibi unsurların Türk Müziğinde karşılığını bulacağı belirtilen gecede, kemanda Fahrettin Arda ve Sibel Aydın, viyolada Sonat Serbest, viyolonselde Pelin Baysal Ateşok, kontrabasda Işık Kadir Kesin, klasik kemençede Gamze Yönlü, kanunda Ali Hordacı, udda Zehra Özçelik, gitarda Atahan Kaya, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Arda Serindağ, neyde Oğuz Kaan Birhekimoğlu, perküsyonda Burak Tartop ve piyanistte Metin Kiper yer alacak.

Kaynak: AA