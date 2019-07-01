ANTALYA Diyalizde tanışıp evlendiler, sıra çocukta

Diyalizde tanışıp evlendiler, sıra çocukta

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde tanışarak evlenme kararı alan Muammer ve Zeynep Sezer, bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan böbrek nakli oldu. Kontrol için geldikleri hastanede artık çocuk sahibi olabilecekleri haberini alan Zeynep Sezer, İlk başta evliliğimize karşı çıkan anne ve babalarımıza inşallah torun vereceğiz dedi.

Diyaliz hastaları Muammer Sezer ve Zeynep Sezer, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde tedavi oldukları süre içinde tanıştı. Birbirine aşık olan çift evlilik kararı aldı. Fakat aileler her ikisinin de hasta olduğu, birbirlerine bakamayacakları düşüncesiyle evliliğe karşı çıktı. Çift, aileleri karşı çıkmasına rağmen 14 Şubat 2012'de, tanıştıkları diyaliz merkezinde evlendi.

'DİYALİZ OLURKEN EVLENMEYE KARAR VERDİK'

Haftanın 3 günü diyaliz merkezine gelerek en az 4 saat diyalize bağlı kaldıklarını, bu arada tanışıp anlaştıklarını ifade eden Zeynep Sezer, 2003 yılından beri yüksek tansiyona bağlı gelişen kronik böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyordum. Haftanın 3 günü de diyaliz merkezine giderek makineye bağlanıyordum. Orada eşim Muammer Sezer ile tanıştık. Çok da iyi anlaştık. Birbirimizi daha iyi anlıyorduk. Aynı hastalığa sahip olmamız bizi birbirimize yakınlaştırdı. Diyalize girerken evlenmeye karar verdik diye konuştu.

'SEVDİĞİNİ BULAN EVLENSİN'

Ailelerin hastalığı gerekçe gösterip evliliğe karşı çıktığını aktaran Zeynep Sezer, Antalya'ya kaçtık. Böylece evlenmemize razı olmayan ailelerimize mesaj vermek istedik. Onlar da bir süre sonra razı oldu. Afyonkarahisar'a dönüp tanıştığımız diyaliz merkezinde, diyaliz hastası arkadaşlarımızın şahitliğinde nikahımızı kıydırdık. Çok mutluyuz. İyi ki Muammer ile evlenmişim. Diyaliz ve böbrek nakli evliliğe engel değil. Sevdiğini bulan evlensin dedi.

'ANNE VE BABALARIMIZA TORUN VERECEĞİZ'

Kendisinin 7 Eylül 2016'da kadavradan böbrek nakli olduğunu ve çok sağlıklı hissettiğini anlatan Zeynep Sezer, Ben nakil olduktan sonra eşimle daha iyi ilgilendim ve ilaçlarını zamanında almasını sağladım. 3 ay önce de eşime kadavradan böbrek nakli yapıldı. Artık ikimiz de sağlıklı bireyler olarak hayatımıza devam ediyoruz. Eşimin kontrolleri için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Doktorlarımızdan beklediğimiz müjdeli haberi de aldık. Artık çocuk sahibi olmamızda sakınca olmadığını söylediler. Bu haber bizi çok mutlu etti. Mutluluğumuz katlanacak. Anne ve babalarımıza torun vereceği dedi.

'AŞK ENGEL TANIMAZ'

Ailelerinin evliliklerine razı olmasından sonra hemen evlendiklerini ve şimdi çok mutlu olduklarını söyleyen Muammer Sezer ise 2005 yılından 2019 yılına kadar diyaliz ile yaşamımı sürdürüyordum. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörlerinin bir telefonu hayatımızı değiştirdi. Kadavradan böbrek bulunmuştu. Hemen geldik, 5 Şubat günü nakil oldum. Herkese tavsiye ederim. Sevdiklerini bulduklarında hemen evlensinler, aşk engel tanımaz dedi.

'NAKİLLİ KADINLAR ÇOCUK İÇİN 2 YIL BEKLESİN'

Hastalarının son kontrollerinden sonra hiçbir sorunları olmadığına karar verdiklerini ifade eden Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Hastalarımız nakilden birkaç ay sonra genel sağlık durumlarında bir problem yok ise doktorlarına danışarak cinsel birlikteliğe başlayabilir. Tek dikkat edilmesi gereken konu, nakil olmuş kadın hastaların ilk iki yılda hamile kalmamaları. Eğer çocuk istenmiyor ise doktorunuza danışarak uygun doğum kontrol yöntemi tercih edilmelidir. Gebelik sonrasında da mutlaka organ nakli merkezine ulaşılmalı ve sorununuzu danışmalısınız. Organ nakli sonrası takibinizi yapan doktorunuzun önerisi ve onayı olmadan hiçbir ilaç kullanmayınız diye konuştu.

Kaynak: DHA