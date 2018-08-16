Antalya Direksiyonda Kalp Krizi Geçiren Otobüs Şoförüne, Hemşire Yolcu Müdahale Etti

Direksiyonda kalp krizi geçiren otobüs şoförüne, hemşire yolcu müdahale etti

ANTALYA'da otobüs şoförü İsmail Atladı (47), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Hemşire olan yolcu ilk yardımı yaparken şoför olan bir başka yolcu ise otobüsü güvenli bir alana park etti. Şoför İsmail Atladı, '300 metre daha gitsem ya yeni açılan yoldan düşerdim ya da diğer yoldan aşağı inerdik. Otobüste yaklaşık 100 kişi vardı dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle Antalya-Döşemealtı hattında sefer yapan şoför İsmail Atladı, 10 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde direksiyon başına geçti. Sefere çıkmak üzere olan Atladı, göğsünde bir ağrı hissetti. Ağrının geçici olacağını düşünerek sefere çıkan Atladı, öğle saatlerinde durakta beklediği sırada göğsündeki ağrının arttığını hissetti. Ulaşım merkezini arayarak sağlık durumunu anlatan Atladı'ya otobüsü güvenli bir bölgeye park etmesi söylendi.

'112'Yİ ARAYIN BENDEN BU KADAR'

Otobüsü sürmeye devam eden Atladı, seyir halindeyken bir anda bilincini yitirdi. Otobüsteki 100 yolcuya seslenen Atladı, '112'yi arayın ben iyi değilim, benden bu kadar diyerek yardım istedi ve otobüsü durdurdu. Yolculardan hemşire olduğunu söyleyen bir kişi, İsmail Atladı'ya müdahale ederek Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Şoför olduğunu belirten bir başka yolcu da otobüsü güvenli bir bölgeye çekerek, olası bir kazanın önüne geçmiş oldu.

'300 METRE DAHA GİTSEM KİMSENİN KURTULMA İMKANI OLMAZDI'

Kısa sürede olay yerine gelen 112 ambulansıyla Kepez ilçesindeki OFM Hastanesi'ne götürülen Atladı, kalp krizi geçirdiği tespit edilerek hemen ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar tarafından ameliyat edilen Atladı, sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Atladı, yaşadığı olayı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Otobüs şoförlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sık sık sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten İsmail Atladı, 'Bir anda ne olduğunu anlamadım. Yolculardan yardım istedim onlar da gerekeni yaptı. Hemşire olan ilk yardımda bulundu, şoför olan otobüsü park etti. 300 metre daha gitsem ya yeni açılan yoldan düşerdim ya da diğer yoldan aşağı inerdik. Kimsenin kurtulma imkanı olmazdı. Otobüste yaklaşık 100 kişi vardı. Yolcular biraz paniklemişti dedi. Atladı, bundan sonra otobüs şoförlüğü yapmayacağını ve emekli olacağını söyledi.

Operasyonu yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar, İsmail Atladı'nın büyük bir olayın kıyısından döndüğünü belirterek, '5 kilometrelik yolum kaldı devam edeyim, demiş olsaydı yolcuların canını riske atabilirdi dedi.