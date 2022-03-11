Antalya Diplomasi Forumu başlıyor (3)

ÇAVUŞOĞLU: DEVLETLERİN YÜZDE 40'I, EN ÜST DÜZEYDE TEMSİL EDİLİYOR

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen sene ilki yapılan ADF'nin bu sene artık tanınan, bilinen bir forum olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "ADF, sadece Türk diplomasisine değil; bölge ve dünya diplomasisine de bir fikir ortamı sunuyor. Forumun temel şiarını yansıtan 'Birlikte Düşün, Birlikte Hareket Et' düşüncesi, 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi. Dünyadaki devletlerin yüzde 40'ı, burada en üst düzeyde temsil ediliyor" dedi.

ADF'de Ukrayna'nın odak altında inceleneceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, " Antalya Diplomasi Forumu'na katılıma baktığımızda, burası sanki bir Birleşmiş Milletler ortamı sağlıyor. Siyaset, bilim, iş ve kamuoyu halkaları Antalya'da kesişiyor. Antalya'da 'Birleşmiş Zihinler' ortamı kuruluyor. Bunu vurguluyorum; çünkü sorunlarımızı, farklılıklarımızı, zihinlerimizde çözmeden, birlikte hareket edemeyiz. Çatışmaların önlenmesinden küresel sağlığa, günümüz siyaset, güvenlik, ekonomi ve toplum gündemine ağırlığını koyan konuları derinlemesine tartışacağız. Antalya Diplomasi Forumu gelecek sene 500'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız Türk hariciyesinin dünyaya kalıcı armağanlarından biridir" diye konuştu.