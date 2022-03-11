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Antalya Diplomasi Forumu başlıyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Çınar - Güncel
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Antalya Diplomasi Forumu başlıyor (2)

ÇAVUŞOĞLU VE STOLTENBERG GÖRÜŞTÜAntalya'da saat 14.30'da resmi açılışı yapılacak Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüştü.

ANTALYA (DHA) - ÇAVUŞOĞLU VE STOLTENBERG GÖRÜŞTÜ

Antalya'da saat 14.30'da resmi açılışı yapılacak Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüştü. Dün gece uçakla Antalya'ya gelen Stoltenberg, bu sabah forumun düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'nde Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, Stoltenberg'e toplantıların yapılacağı salonları gezdirdi. Stoltenberg ile Çavuşoğlu daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme yapacak.


Antalya Diplomasi Forumu başlıyor (2)

Antalya Diplomasi Forumu başlıyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Güncel, Haberler

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