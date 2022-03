Antalya Diplomasi Forumu başladı (5)

STOLTENBERG, LİDERLER PANELİ'NDE

ADF'nin ilk Liderler Paneli'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yanı sıra videokonferans yoluyla Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal konuşmacı olarak katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya her zaman somut destek verdiğini ve öncelikle 2014'ten beri ekipmanla, müttefikleriyle birlikte on binlerce Ukrayna gücüne destek verdiklerini belirterek, "Bu çok önemli çünkü eğitim verilen on binlerce asker şu an cephede savaşta. Bu Ukrayna silahlı kuvvetleri, halkına ve liderliğine verdiğimiz en somut destek. Rusya işgalini de durduran yavaşlatan şey bu oldu zaten. Biz 2014'ten beri eğitim ve ekipmanla sağladığımız desteğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Tabi birtakım müttefiklerimiz daha fazla askeri ve mali destek vermekteler" dedi.

"Rusya'nın önerdiği NATO için bağlayıcı olarak istediği bir sözleşme var. Daha fazla NATO'nun genişlememesini taahhüt edeceğimiz bir anlaşma istiyor. Mesela İsveç ve Finlandiya şu anda üye değil. Ama bu ihtimali tamamen de dışlayamazlar çünkü onlar için bir seçenek. Küçük ülkelerin yapmasını istediğimiz şeyleri yapmasına izin verilen bir dünyada mı yaşamak istiyorsunuz. Biz böyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Eğer Ukrayna üyelik isterse, ondan sonra Ukrayna'nın üyeliğe hazır olup olmadığını, diğer üyeler bakacak. Yani Ukrayna'nın üyeliği ani, hemen beklenen bir şey değildi, yakın gelecekte görülen bir şey değildi. Ama önemli olan her ülkenin iradesine saygı duymak. Bu Ukrayna'nın kararı, ben Ukrayna'nın kararına saygı duyuyorum. 30 tane ülkenin başvuru sonrasında verilecek bir karar, onların hazır olup olmadığı. Bu yakın gelecekte öngörülen bir şey değildi. Ama önemli dolan her ülkenin iradesine saygı duymak."