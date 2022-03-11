Antalya Diplomasi Forumu başladı (4)

UKRAYNA BAŞBAKANI: ÜLKEMİZİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Antalya Diplomasi Forumu'nda yapılan 'Barışın Bedeli Veyahut Savaşın Maliyeti' başlıklı Liderler Zirvesi'ne videokonferans ile katıldı. Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşma yaptığı panelde hitap eden Başbakan Shmyhal, "Dün Antalya'da diplomatik boyutta görüş de belirtildi. Aynı şekilde mesajlar iletildi. 24 Şubat'ta dünyamız değişti. Sadece Ukrayna için değil. Rusya, barış içerisinde yaşayan Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırı başlattı. Belarus'un da yaptıklarını takip ettik. Rusya ve Belarus başkanları bütün dünyaya Ukrayna'ya saldırmayacaklarının sözünü vermişti. Bu bir sinyal olarak görülmeli" dedi.

Dün Antalya'da yapılan müzakerenin sorulması üzerine Shmyhal, "Her savaş, masada müzakereyle ve diplomatik kararlarla biter. Dün gerçekten bizim tarafımızdan bir çaba söz konusuydu. Lavrov ile görüştük ancak siz de gördünüz. Bu çabalar bizi bir sonuca yönlendirmedi. Diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz. Ortaklarımızın da bizim çabalarımızı desteklemesini istiyoruz. Bu saldırıları durdurmak için dostlarımızın yardımına ihtiyacımız var" yanıtını verdi.