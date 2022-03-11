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Antalya Diplomasi Forumu başladı

AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Antalya Diplomasi Forumu başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum için Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Bu yıl "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temalı ADF'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 75 ülkeden katılımcı yer aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, açılışa video konferans yöntemiyle katıldı.

Açılıştaki konuşmalar Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dile tercüme edildi.

200'ü yabancı 585 gazetecinin takip ettiği ADF'de, dünya gündeminin sıcak başlıkları vizyoner bir bakış açısıyla ele alınacak. Forum paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle 3 gün sürecek.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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