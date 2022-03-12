Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (ADF), Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesinin (AfCFTA) Afrika ülkelerinin ekonomik kalkınmasına ve bağımsızlığına olumlu etkilerine ilişkin meseleler ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda, TRT World sunucularından Imran Garda'nın moderatörlüğünde "Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) İşbirliğinde Afrika İçin Bir Kalkınma Vizyonu" konulu panel düzenlendi.

Panelin katılımcılarından AfCFTA Genel Sekreteri Wamkele Keabersewe Mene, Afrika'nın tarihi arka planında kolonyal ekonomi modelinin olduğuna dikkati çekerek AfCFTA ile ilk olarak bu sistemi sona erdirmek istediklerini söyledi.

Mene, "Afrika kıtasında tek bir ülke küresel rekabeti sağlayamaz. Avrupa Birliğinden öğrendiğimiz bu. Nitekim Avrupa kömür ve çeliğini küresel olarak tek pazar haline getirdiler. Atılan adımlarla önümüzdeki 15 yıl içinde Afrika'daki ticaretin yüzde 8 oranında artmasını sağlayabiliriz." dedi.

AfCFTA'yı 42 Afrika ülkesinin onayladığını belirten Mene, zorluklarla karşı karşıya olduklarını anlattı.

Mene, "Birçok Afrika ülkesi ekonomik anlamda birbirinden farklı. Ancak AfCFTA ile ilgili müzakereler yürütülürken oluşturduğumuz ticaret anlaşmasının herkese fayda sağlayacağını söyledik." ifadesini kullandı.

Afrika'nın kaynaklarının dünyanın her yerine ulaştığını ancak koloni modelinin kıta içi ticareti desteklemeye fayda etmediğini aktaran Mene, "Uganda-Ruanda sınırında çok dinamik bir ticari faaliyet görürsünüz. KOBİ'ler çok canlı ve biz de AfCFTA olarak bunları destekleyecek araçlar geliştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mene, AfCFTA'nın bazı hususlara karşı olduğuna işaret ederek, yolsuzlukla mücadele edildiğini ve askeri darbelerin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Afrika'yı doğum günü pastası keser gibi böldüler"

Kongo Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso da 1885 Berlin Konferansının Afrika tarihi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Gakosso, "1885'te Berlin'de Avrupalı yöneticiler Afrika haritasını masanın üzerine yatırdılar ve adeta doğum günü pastası keser gibi böldüler. Bu durum bizim belleğimizde yer etti. Pan-Afrikanizm fikrinin doğum tarihi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AfCFTA'nin önemine vurgu yapan Gakosso, Afrikalıların birbirine benzeyen yönlerinin, ayıran yönlerden daha fazla olduğunun altını çizdi.

Gakosso, "Afrika kıtası Balkanlaştırıldığında mikro devletlerin içinde bulduk kendimizi. Bu nedenle AfCFTA bağımsızlıktan sonra atılan en önemli adımdır ve benim ülkem de ilk onaylayan ülke oldu. Sadece Orta Afrika bölgesi, bir devlet gibi ABD ile rekabete girebilecek bir birlik oluşturabilir. Bu nedenle AfCFTA çok önemli ve iyi bir adım." şeklinde konuştu.

Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, ülkesinin, Afrika genelinde ticareti kolaylaştıran bir adım olduğu için bu sürece bir fırsat olarak baktığını anlattı.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Anayansi Rodríguez Camejo da ülkesinin Afrika ile yakın ilişkilerine dikkati çekerek, farklı alanlarda kıta ülkelerinin desteklenmesi gerektiği mesajını verdi.