Antalya Diplomasi Forumu 2022

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), Ege, Doğu Akdeniz, Hint Okyanusu gibi deniz sınırları anlaşmazlıklarının mevcut olduğu meseleler ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda TRT World sunucularından Imran Garda'nın moderatörlüğünde "Deniz sınırları sorunlarının barışçıl çözümü" konulu panel düzenlendi.

Somali Dışişleri Bakanı Abdisaid Muse Ali, Ürdün'ün eski Başbakanı ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) üyesi Avn el Khasamweh, Bristol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Eirik Bjorge, Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi uzmanı Harry Tzimitras ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer panelin katılımcıları arasında yer aldı.

Somali Dışişleri Bakanı Ali, UAD'nin Hint Okyanusu'nda Kenya ve Somali arasındaki deniz sınırıyla ilgili kararını ülkesinin lehine açıklamasına değinerek, Somali'nin müzakereye açık olduğunu söyledi.

Panelistler Kenya'nın kararı uygulayıp uygulamayacağını tartışırken UAD'nin eski hakimlerinden el Khasamweh kararın bağlayıcı olduğunu belirterek, UAD'nin dava bazında karar verdiğini, uluslararası hukukun daha standartlaştırılmış kurallar koyup koymamasına yönelik ihtiyacın tartışılması gereken bir konu olduğunu dile getirdi.

Bristol Üniversitesi Öğretim Üyesi Bjorge de UAD'nin öncelikle devletlerin anlaşmaya varmalarını beklediğini, o seçenek tükenince devreye girdiğini, Kenya'nın uzun vadede bu hükme uyacağını düşündüğünü ifade etti.

Bjorge, Ege Denizi ya da Doğu Akdeniz ile ilgili konularda farklılıkların üstesinden gelinememesinin tarihsel olarak dünyadaki diğer örneklere bakıldığında normal olduğunu vurguladı.

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi üyesi Tzimitras da devletlerin uluslararası hükümlere uyma istekliliğinin önemli olduğunu, "arzu söz konusuysa bir yöntem de bulunacağını" kaydetti.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz anlaşmazlıklarına değinilmesi üzerine Tzimitras, "Meselelere yeni anlaşmazlıklar eklenmemesi için, ilk anda ivedilikle çözmek gerekiyor. Kıbrıs'ta iki tarafın masaya oturup konuşması sağlanabilir. Uluslararası hukuk, arabuluculuk gibi çözümler ortaya koymuş durumda." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer de Türkiye ve Yunanistan örneğinde deniz alanlarının sınırlandırılmasını karmaşıklaştıran pek çok faktör bulunduğunu, ülkelerin yapması gereken şeyin uzlaşı sağlamak, bu mümkün olmazsa UAD'ye gitmek olduğunu söyledi. Acer, anlaşmazlıklarda "uluslararası hukukun değil, siyasetin suçlanması" gerektiğini savundu.