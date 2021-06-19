Antalya Diplomasi Forumu

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya gelen dünya liderleri, Balkan ülkelerinin birbirleriyle ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin iyileştirilmesi noktasında atılabilecek adımları ele alarak, ülkelerin AB üyeliğinin önemini vurguladı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya gelen dünya liderleri, Balkan ülkelerinin birbirleriyle ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin iyileştirilmesi noktasında atılabilecek adımları ele alarak, ülkelerin AB üyeliğinin önemini vurguladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum kapsamında TRT World spikeri Maria Ramos'un yönettiği "Komşuların Ortak Bakışı: Avrupa'nın Geleceği" başlıklı panele, Belgrad-Priştine Diyaloğu ve Diğer Batı Balkan Bölgesel Konular AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ve Romanya eski Başbakanı Victor Ponta, konuşmacı olarak katıldı.

Miroslav Lajcak, Avrupa'nın Batı Balkanlar'ın en önemli ortağı olduğunu, ticaret ve yatırım alanlarında bölgeye önemli ölçüde destek sağladığını kaydetti.

AB'nin bölge ülkelere ilk kez tam üyelik perspektifi sunduğu ve Batı Balkan liderlerinin bölgenin geleceğinin AB olduğunu savunduğu 2003 Selanik Zirvesi'nden bu yana, bölge ülkelerin büyük bir ilerleme kaydetmediğine dikkati çeken Lajcak, ancak iki ülkenin müzakere sürecinde bulunduğunu söyledi.

Lajcak, AB'nin ekonomik kriz, mülteci krizi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile uğraşmak zorunda olduğu için bölge ülkelerinin AB üyeliği konusunun geri planda kaldığını ve sürecin "sisli bir dönemde" bulunduğunu dile getirdi.

AB'nin bölge ülkelerinden güçlü bir sinyal beklediğini aktaran Lajcak, "AB'nin, birliğe üye olacak her yeni üyenin işlevsel olacağından emin olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky de Türkiye'nin AB üyelik sürecinin oldukça karmaşık olduğunu belirterek, "Yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin daha az olduğu, daha küçük ülkelerin üyelik süreçlerinde de aynı sorunlarla karşılaşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin üyelik sürecinin, bazı meslektaşlarının görmek istediği şekilde askıya alınmadığını, yalnızca beklemede olduğunu söyleyen Lagodinsky, çözülmesi gereken bazı sorunların olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin güzel bir Avrupa geleceğine sahip olabileceğini düşündüğünü vurgulayan Lagodinsky, söz konusu ülkelerin hiçbirinin adaylığının reddedilmemesi gerektiğini ifade etti.

Lagodinsky, "AB ile müzakere süreci yalnızca AB'yi memnun etmek açısından değil, üyelikleriyle gurur duyacak bir toplumun elde edilmesi açısından da önemlidir." ifadelerini kullandı.

Karadağ Dışişleri Bakanı Radulovic ise AB üyeliğinin omuz omuza mücadele anlayışını da beraberinde getirdiğinin altını çizerek, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin AB üyeliğini desteklediğini anlattı.

AB üyeliğinin, siyasi değil teknik bir süreç olduğunu kaydeden Radulovic, "Batı Balkanlar Avrupa'nın, Karadağ ve Arnavutluk ise Batı Balkanlar'ın kalbidir." dedi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka da "Avrupa rüyasının" bölgesel iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerine de katkı sağladığını dile getirerek, "AB ve ABD'nin desteği sayesinde tarihimizi değiştirmeyi başardık ama öte yandan o tarihin hala olduğu yerde durduğunu da biliyoruz. Zira tüm gayretlerimizi boşa çıkaracak kişilerin de var olduğunu biliyoruz." dedi.

Xhaçka, "Batı Balkan ülkeleri AB'nin arka bahçesi değil, merkezidir. Balkanlar'da yaşanan olaylar, AB'yi, AB'de yaşananlar da Balkanlar'ı etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Eski Romanya Başbakanı Ponta ise AB'nin işlevselliği açısından Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan ve Romanya'nın yanı sıra altı Balkan ülkesinin de birliğe üye olması gerektiğine dikkati çekerek, "Batı Balkan ülkeleri Avrupa'nın bir parçasıdır ve AB, Batı Balkan ülkeleri olmadan eksik kalacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin