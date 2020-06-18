ANTALYA Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
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ANTALYA Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi

Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldiKoronavirüs salgını öncesinde vatandaşlar araçlarının dikiz aynasına CD, nazar boncuğu ve çeşitli aksesuarlar takarken, salgınla beraber hayatın bir parçası olan maskeler, son zamanlarda dikiz aynasında yerini aldı.

18.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:46

Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi

Koronavirüs salgını öncesinde vatandaşlar araçlarının dikiz aynasına CD, nazar boncuğu ve çeşitli aksesuarlar takarken, salgınla beraber hayatın bir parçası olan maskeler, son zamanlarda dikiz aynasında yerini aldı. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla beraber çok sayıda değişiklik meydana geldi. Salgın öncesinde araç sahipleri arabalarının dikiz aynalarının olduğu kısma genellikle CD, nazar boncuğu, cevşenler, peluş oyuncaklar ve çeşitli aksesuarlar takmayı tercih ederken, salgınla birlikte dikiz aynası, 'maske' takacağı olarak kullanılır hale geldi. Bazı vatandaşlar araç içerisinde maske takmayı tercih etmezken, park ettikleri anda ise yanlarında bulundurukları maskeleri dikiz aynasına taktıkları gözlendi. Maskelerini dikiz aynasına takmayan vatandaşlardan bazılarının araçlarının konsoluna takılan aksesuarlara, bazıları ise sinyal koluna maskelerini taktıkları dikkati çekti.

'ÇOĞU ARABANIN DİKİZ AYNASINDA MASKE VAR'

Maskesini dikiz aynasına takan taksici Mehmet Sağlam, "Aracımda nazar boncuğu yine var. Maskeyi de mecbur takmak zorunda kaldık. Arabamıza yolcu aldığımız esnada maske takıyoruz, kaybolmaması ve yanımızda olması için orada bulunduruyoruz. Sadece bizde değil çoğu arabada maskeler dikiz aynasına takılmış şekilde" dedi. Sağlam, maskelerini sık sık değiştirdiklerini de kaydetti.

Aracının içinde maskesini dikiz aynasına takan Cemal Kocaaslan, "Arabada tek başıma olduğum için maskeyi dikiz aynasına taktım. Ailem ya da biri olduğu zaman maskeyi normal takıyoruz" dedi. Kocaaslan, aracının dikiz aynasında çeşitli aksesuarlar olduğunu, yanına maske de taktığını söyledi.

'MASKELER HERHANGİ BİR YÖNTEMLE DEZENFEKTE EDİLMEYE ÇALIŞILMAMALI'

Son zamanlarda maskelerin araçlarda yer alan dikiz aynasında asılı halde göründüğünü aktaran Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilara İnan, "Ancak tıbbi ve cerrahi maske olarak nitelenen maskelerin hepsi tek kullanımlıktır. Bu maskeler tekrar kullanılmamalıdır. Araç içerisine asılması ya da bekletilmesi sağlık açısından da risk taşımaktadır. Maske, çıkarıldıktan sonra bir poşet içerisinde çöpe atılmalıdır. Maske çıkarıldıktan sonra da eller su ve sabunla iyice dezenfekte edilmelidir. Maskeler herhangi bir yöntemle de dezenfekte edilmeye çalışılmamalıdır. Güneşe astım, havalandırdım diye bir temizleme yöntemi ya da dezenfekte etme yolu yoktur. Bu işlemler maskenin yapıldığı malzemenin yapısını ve bütünlüğü bozmaktadır" diye konuştu.

ANTALYA Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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