Antalya dikilen çiçeklerle renklenecek

Muratpaşa Belediyesince kenti rengarenk bir görümüne kavuşturacak 600 bin çiçeğin dikimine başlandı.

Muratpaşa Belediyesince kenti rengarenk bir görümüne kavuşturacak 600 bin çiçeğin dikimine başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 35 dönümlük alanda kurulu bitki üretim tesisinde sonbahar ve kış dönemi hazırlıkları tamamlandı. Antalya'yı rengarenk bir görümüne kavuşturacak 600 bin çiçeğin dikimine başlanıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, aralarında kent parklarının da bulunduğu 117 noktada mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirecek.

Ekipler, ilk çalışmasını Güzeloba Mahallesi'nde Nazım Hikmet Ran Parkı'nda yaptı.

Yazdan kalan çiçeklerin yerini menekşe, aslanağzı, alisyum gibi mevsimlik çiçek fideleri aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek