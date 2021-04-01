ANTALYA Dezenfektan molalı polis dayağına dava
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ANTALYA Dezenfektan molalı polis dayağına dava

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dezenfektan molalı polis dayağına davaANTALYA'da 5 polis memuru hakkında, bir site sakininin şikayetçi olduğu Çağdaş Yırtıcı'yı (33) görevlerinin gerektirdiği ölçünün üzerinde kuvvet kullanarak yaraladıkları iddiasıyla dava açıldı.

Dezenfektan molalı polis dayağına dava

ANTALYA'da 5 polis memuru hakkında, bir site sakininin şikayetçi olduğu Çağdaş Yırtıcı'yı (33) görevlerinin gerektirdiği ölçünün üzerinde kuvvet kullanarak yaraladıkları iddiasıyla dava açıldı. Polisler de kendilerine direnip hakaret ettiği iddiasıyla Yazıcı'dan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, polis memurlarının Yırtıcı'yı cop, tekme ve yumrukla darbettiği, bir süre sonra içlerinden birinin cebinden çıkardığı dezenfektan ile ellerini dezenfekte ettikleri, ardından da yeniden vurmayı sürdürdükleri görüldü.

Olay, 25 Ocak günü saat 01.30 sıralarında, Duraliler Mahallesi'ndeki bir sitenin girişinde meydana geldi. Sitede oturan Ş.Ö., husumetli olduğu Çağdaş Yırtıcı'nın, evinin kapısına gelerek bağırdığı iddiasıyla 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. İki polis memuru, apartman girişinde Çağdaş Yırtıcı ile konuşmaya başladı. Bu sırada polislerden biri, kendisine küfrettiği iddiasıyla Yırtıcı'yı itekleyerek yere düşürdü. Diğerleriyle birlikte sayıları 5'i bulan polisler, Çağdaş Yırtıcı'yı cop, tekme ve yumrukla darbetmeye başladı.

DAYAK ARASI DEZENFEKTAN

Ters kelepçe takılarak, yerde vücuduna ve ayaklarına baskı yapılan Yırtıcı, 12 dakika boyunca darbedildi. Ayakları ile kendisini savunmaya çalışan Çağdaş Yırtıcı'ya tekme ve yumrukla şiddet uygulayan bir polis ise arkadaşı tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir polisin cebinden çıkardığı dezenfektan ile ellerini temizleyen polisler, darbetmeyi sürdürdü.

DARP ANLARI KAMERADA

Cebinden sigara çıkarıp içen bir polis memuru da kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri Çağdaş Yırtıcı'yı cep telefonuyla görüntüledi. Yerde yatan Çağdaş Yırtıcı, daha sonra 3 polis memuru tarafından taşınarak, polis aracına bindirildi. Olay anları, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

'KASTEN YARALAMA'DAN CEZA İSTENDİ

Olay sonrası Çağdaş Yırtıcı polislerden, polisler de Yırtıcı'dan şikayetçi oldu. Yırtıcı'yı darbeden polisler hakkında 'kasten yaralama' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, polis memurları A.A., B.G., Ö.E., R.E. ve S.K.'nin, şüpheli-müşteki Çağdaş Yırtıcı'yı yumruk, cop ve tekmelerle vurmak suretiyle 'basit tıbbi müdahale ile giderilemez' şekilde yaraladıklarına dikkat çekildi. İddianamede, müşteki-şüpheli polis memurlarının, karşılarındaki kişiye karşı görevlerinin gerektirdiği ölçünün üzerinde kuvvet kullandığı belirtilerek, 'kasten yaralama'dan cezalandırılmaları istendi. İddianamede, Çağdaş Yırtıcı da 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla yer aldı.

5 polisin 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın görülmesine, önümüzdeki günlerde 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

ANTALYA Dezenfektan molalı polis dayağına dava
ANTALYA Dezenfektan molalı polis dayağına dava
ANTALYA Dezenfektan molalı polis dayağına dava
ANTALYA Dezenfektan molalı polis dayağına dava

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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